Vége az emlékezés napjainak és a négynapos hosszú hétvégének, innentől már menthetetlenül öntik majd ránk az üzletek a karácsonyi kínálatukat. A nagyobb bevásárlóközpontok ezt már október elején megkezdték, ami talán még a tavalyi, már akkor is bőven idő előtti kezdésnek számított. Régebben legalább megvárták, amíg a mindenszentek, halottak napi árukészlet aktualitását veszíti, de idén már ezt sem. Karácsonyra készülve nincs is baj ezzel, de ki az, aki már ilyenkor megveszi az ünnepkör díszítő kellékeit? Jövőre lehet, már a nyári strandfelszerelések mellett ezeket is lehet majd kapni? BCs