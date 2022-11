Alsóörs Tíz csapat adományt gyűjtött óvodáknak, iskoláknak. Az esemény fővédnöke Nagy István agrárminiszter, védnöke Fásy Ádám, a háziasszonya Som-Balogh Edina színész volt. A megnyitón Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a rendezvény védnöke kiemelte a kitűnő hangulatot és közösséget, a hagyományteremtő célt. Szedlák Attila, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara főigazgatója felidézte a kolbászsütés és -töltés évszázados hagyományát, s azt, hogy a fűszerezésben meghatározó a paprika.

– Berobbant a fesztivál a balatoni őszbe – mondta Hebling Zsolt polgármester, majd utalt a gyönyörű környezetre, ahol korábban vöröskövet bányásztak, most egyedülálló helyszíne a programoknak, és az ország legnagyobb planetáriuma is itt működik. Szólt az egyedülálló rendezvényről, melynek kiemelkedő turisztikai jelentősége van az őszi Balatonnál.

Dobrosi Zsolt, az amfiteátrum ügyvezető igazgatója, a rendezvény ötletgazdája és szervezője kiemelte, a fesztivál formálja a közösséget, nem beszélve a jótékony célokról. Fásy Ádám, a zsűri elnöke az esemény gasztronómiai értékére helyezte a súlyt, mert a közös sütés, főzés összehozza az embereket, kapukat nyit ki előttük. Mint mondta, a kolbásznál nagyon fontos a jó minőségű paprika, a gondos sütés, hogy az étel szaftos maradjon. Békés megyeiként büszkén szólt arról, hogy szülőföldjéről terjedt el a kolbászkészítés az országban és a világon. Reményei szerint a mostani rendezvénnyel a kolbászkészítés újabb bölcsője a Balatonnál, illetve Alsóörsön lesz. Elhangzott, a gasztronómiai napot Alsóörs, Csopak, Felsőörs, Lovas és Paloznak összefogásával, hagyományteremtő céllal rendezik meg helyi emberek, civil közösségek, intézmények közreműködésével. A csapatok már kora reggel nekiláttak a kolbász összeállításának, töltésének, majd megsütötték a finomságokat.

Kolbászt töltött a képviselő, a polgármester és az ügyvezető is

A balatonalmádi Szenthe Zoltán és csapata egy hagyományos ízű, egy bajor és egy gumicukros különlegességgel rukkolt elő. Többen, így az alsóörsi és a felsőörsi általános iskola szülői munkaközössége adományt gyűjtött jótékony célra. Különlegességeket is lehetett látni, így például az alsóörsi Kirchner Balázs és társai egy százéves öntöttvas töltővel dolgoztak, amelyet még rokonaitól örökölt, és azóta is nagy becsben tart. A szervezők rendkívül gazdag programokkal rukkoltak elő egész nap az amfiteátrumban, ahol kézművesek, őstermelők is kínálták portékáikat. A hajmáskéri Gáspár Róbert és párja helyben készítette el a csipkebogyólekvárt, amelyet négy-öt órán át kevergetve főztek, nehogy leégjen. Ők 90 literes üstben főzték az édességet, amihez 30 kiló bogyót gyűjtöttek, s azt szemenként megtisztították. A birs mellett kínáltak csipkebogyóból sajtot is.