A mozgásra épülő rendezvény első mozzanataként Vargáné Kaiser Katalin, Nagyvenyim polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Rövid beszédében elhangzott, hogy mennyire nagy az öröm, amikor ilyen sokan állnak egy jó ügy mellé, csatlakoznak egy jótékonysági felhíváshoz. A településen több nemes ügyért volt már hasonló akció, ezek során jelentős segítség jutott különböző projektek megvalósulásához. Köztük talán a legkiemelkedőbb, amikor a gyermekekért, vagy éppen a kulturális élet minőségének emeléséért fognak össze az emberek. A mostani alkalom is ilyen, ahol ismét a sporttal támogathatjuk a nagyvenyimi Fecskefészek bölcsődét – hallhattuk a rendezvény első perceiben.

Minden izomcsoportot átmozgattak a zenés programon

A köszöntő után hamar a mozgásé lett a főszerep, amelyben korhatár nélkül részt vehettek a programra érkezők. A ritmikus boksz mozgáshoz DJ Pusi szolgáltatta a remek zenéket. Az edzést megelőző negyedórában a rendezvény exkluzív vendégét, Törteli Balázs profi váltósúlyú (66 kg) magyar bajnokot kérdeztük.

Törteli Balázs élete a sport és az ökölvívás

– Az ökölvívás azon sportok közé tartozik, ami teljesen, tetőtől, talpig megmozgatja az összes izmunkat. Az a fajta mozgás, amit ebben a sportban végez az ember, gyakorlatilag kortalan, hiszen az öttől nyolcvanéves korig végezhető. Ilyen rendezvényen először veszek rész én is, de egyébként nem ismeretlen számomra a sport népszerűsítése. Falunapokon és más alkalmakkor szívesen segítek. Magam is szervezek, például a székesfehérvári hobbistákkal is foglalkozom, rekreációs programmal, bemutatóval, valamint saját egyesületemben is.

– Miként indult Törteli Balázs karrierje?

– Talán a világ legagresszívabb és hiperaktívabb sráca voltam. Dzsúdóztam, fociztam, de mindenhonnan eltiltottak, mert túlbuzgó voltam. 2004-ben Veszprémben apukám barátja, Nikovics Gábor karolt fel. 2005-ben, tizenkét évesen már kiütéssel győztem. Ezután már komolyabban vettem az ökölívást, és jöttek a sikerek is. 2012-től Székesfehérváron edzettem. Jelenleg saját egyéni vállalkozásban személyi és kiscsoportos edzéseket tartok. Nagyon fontos számomra, hogy ne csak hajtsak, de közben élvezzem is a játékot. Az életmódom tehát folyamatosan a sporthoz köt. Egy világbajnoki címért azért szívesen „meghalnék”. Ezért dolgozom most. Lassan beérik a munka, és három év múlva címmeccshez juthatok. Most sérüléssel bajlódom, így a magyar bajnoki címet is elvették, hiszen azt meg kell védeni, de hamarosan újra ringbe állhatok, és szeretnék nemzetközi mérkőzéseken is helytállni.

– Mit üzen az ökölvívás iránt érdeklődőknek?

– A boksz nem egy agresszív sport, hanem egy felszabadult lélek küzdelme. Ráadásul remek csapatösszetartó erő is egyben, ahol barátokra, társakra lelhetünk – hallottuk a fiatal sportembert.

Törteli Balázs serdülőként diákolimpiai második, juniorban és ifiben is Budapest-bajnok volt. Profiként tizennyolc győzelem, két vereség a mérlege. Legemlékezetesebb mérkőzése 2017. június 10. hatmenetes pontozásos győzelem grúz ellenfelével szemben. Harmincéves, egy leánygyermek apukája. Kedvenc étele a rántott hús krumplipürével, amit azért ritkán ehet. Általában saláta és édesburgonya, hal és roston sült csirke mellett teszi le a voksát. Kedvenc színe a kék. A hölgyek terén a szőkét és a tetováltat kedveli.



Király Péter, Vargáné Kaiser Katalin, Törteli Balázs, Kovács Richárd