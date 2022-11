Klébert Antal szerint a felelősségünk akkor kezdődik, amikor elkezdünk madarakat etetni. Ekkor lényegesen több madár koncentrálódik oda az etetőhöz, mint amennyit az élőhely eltartani képes. Aztán eljön a rossz idő és nem tart ki a "szotyi", vagy drágálljuk azt. Alaptörvény: ha elkezdjük az etetést, akkor etessünk a jó idő bekövetkeztéig. Ha kevés a rendelkezésre álló napraforgó, akkor inkább később kezdjük el az etetők megtöltését, akár február közepét is megvárva.

Mikor érdemes elkezdeni a madarak etetését?

Ebben a jó időben még a rovarok is röpködnek, ilyenkor felesleges még a madaraknak eleséget kitenni. A túl korai etetéssel elvesszük őket attól az ökológiai feladattól, hogy kutassák fel a kérgek alatt a rovarokat. Most még bőségesen van táplálékuk. Akkor nem lesz már, amikor megjelenik egy tartós hóborítás, az egy kicsit megnehezíti számukra a táplálékkeresést. Ekkor lehet segíteni a madáretetéssel annak, akinek van ehhez megfelelő mennyiségű és minőségű takarmánya.

A kenyér és a sós szalonna maradjon az asztalon

Ne etessük a madarakat sós dolgokkal! A sós szalonna és társai egyáltalán nem jó táplálék számukra. Kenyeret se adjunk nekik! A napraforgómag tökéletes táplálékuk lehet egész télen át. A zsiradékok viszont, mint a csirke- vagy libaháj, igazi csemege. A burokfúró légy által tönkretett, számunkra nem egészséges dió ugyancsak tökéletes eleség a madaraknak.

Amit elkezdtünk, ne hagyjuk abba

Amikor elkezdünk etetni, ne hagyjuk abba azt a téli szezon végéig. Az szintén egy jó megoldás lehet, ha megvárjuk a kemény, zord téli napokat és csak ekkor teszünk ki először madáreleséget. A szakember szerint gondoljunk a kora tavaszi hónapokra is, mivel az elmúlt pár évben előfordult, hogy március közepén, de olykor még áprilisban is volt hó. Ilyenkor már megérkeznek a vándormadarak is, érdemes ilyenkor egy kis plusz élelemmel segíteni a természetnek.

Ami az etetésnél is fontosabb...

...az a madár itatása. A téli szezonban bármikor beköszönthet egy mínusz 10 Celsius-fokos hideg. Ekkor a felszíni vizek befagynak, a madarak nem képesek ivóvízhez jutni. Klébert Antal a madarak itatását még az etetésüknél is fontosabbnak tartja. Ha vizet biztosítunk a szomjas madarak számára, talán többet is tettünk értük, mintha etetnénk őket. Egy praktikus megoldást is kínál a víz biztosítására. Nem kell hozzá más, csak két nagyobb méretű virágcserép alátét. Az egyiket kitesszük, öntünk bele vizet, ami majd egy idő után be fog fagyni. Ezt meleg helyre tesszük és a másik alátétben teszünk ki vizet. Mire ebben az edényben is megfagy a víz, addig a másikban kiolvad. Nincs más dolgunk, csak az alátéteket cserélgetni.

Csörgőt a cica nyakába!

Szükség van némi időre, mire a madarak felfigyelnek az itatóra. Azt nem szabad elfelejteni, hogy rajtuk kívül a macskák figyelmét sem fogja elkerülni a kitett tál. Sajnos a legnagyobb gondot a lakásból kijáró macskák jelentik, így fontos az etetők és az itatók gondos elhelyezése. Egy tuskó tetején, a bokroktól kellő távolságban helyezzük el mind az etetőt, mind az itatót, hogy az arra járó macskák ne tudják levadászni a madarakat. Jó ötlet lehet, ha a saját macskánk jár ki, tegyünk rá egy pici csörgőt, amit akár az állatkereskedésben is beszerezhetünk. A nyakörvére vagy a hámjára erősíthetjük az eszközt, ezzel megnövelhetjük a madarak menekülési esélyét.