McDonald’s hamburgerrel nehéz elhitetni, hogy a brokkoli a legfinomabb étel

Ehhez ismét egy szaktekintélyt hívtak meg előadónak a Családbarát Magyarország Központtól kapott támogatásnak köszönhetően. Szepesi Dóra életmód-tanácsadó és -terapeuta már több évtizede foglalkozik ezzel a speciális területtel. A makrobiotikát Horváth Éva berlini főzőiskolájában ismerte meg. Közösen írtak három életmód- és receptkönyvet: A fiatalodás művészete, a Harmónia az ételben, harmónia az életben, és a Boldog szülő, boldog gyermek. A Főzz évszakok szerint című makrobiotikus szakácskönyve immár tíz esztendővel ezelőtt látott napvilágot. Fontos célja blogján keresztül az évek során tovább fejlesztett, kikísérletezett makrobiotikus, makrovegetáriánus recepteket megismertetni.

Azért nem kell megijedni, nemcsak vegánok és vegetáriánusok számára lehet érdekes mindez, hanem mindenkinek, aki teljes értékű, kiegyensúlyozott finomságokkal bővítené táplálkozási palettáját úgy, hogy állati fehérje nélkül, régi és új főzési technikák kombinálásával a magyaros ízlésnek is megfelelő ételeket tálaljon a család asztalára. Az előadásra egyébként kóstolót is hozott a vegán szusitól kezdve a süteményekig. Hogy mennyire felelnek meg ezek a kisgyermek ízlésének? Erre a legmegbízhatóbb bizonyítékot az a bölcsis kislány adta, aki édesanyjával érkezett az előadásra, és lényegében végigfalatozta azt a másfél órát, amit a teremben töltöttek. Tehát van megoldás, legfeljebb egy kicsit át kell hangolnunk a gondolkodásunkat, és persze leleményesnek kell lennünk, hogy azokat a zöldségeket is elrejtsük valahogyan az ételben, amit gyermekünk nem szeret.

Szepesi Dóra szerint egyébként nagyon fontos, hogy a gyerekkel valahogyan mindenképpen megszerettessük a zöldségeket is. Mindemellett hangsúlyozta az olajos magvak fontosságát, amik komoly energiaforrások lehetnek egy terhelt iskolai nap folyamán. Ebben – mint mindenben – hangsúlyosan benne van a példamutatás is, egy McDonald’s hamburgerrel a kézben nehéz lesz elhitetni, hogy a brokkoli a legfinomabb étel.