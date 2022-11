Az alapítvány vezetői ezúttal két különleges előadót hívtak meg rendezvényükre. Mindketten olyan édesanyák, akik maguk is autizmussal érintettek, ugyanakkor nem csupán sorsukat beletörődve elviselik, hanem aktivistaként maguk is tesznek saját, gyermekeik és a többi érintett sorsának jobbá tételéért. A szombati előadásaik is rendkívül tanulságosak voltak.

Bognár-Gere Orsolya Kecskemétről érkezett, elsőként ő lépett a publikum elé. Angol–német nyelvtanárként dolgozik és jógaoktató. A Kontroll-Álom, és a PDA-tér Facebook-csoport létrehozója. Ő maga 2020. februárban kapott Asperger diagnózist. ­ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) irányában kivizsgálása épp zajlik. Két gyermeke van, kisfia (10 éves) autista és 2,5 éve tudják, hogy PDA-ban (a betűszó az előadó által preferált fordítása: folyamatos belső hajtóerő a személyes szabadságra) is érintett. Kislánya még nincs diagnosztizálva, de valószínűleg ő is érintett.

Cseh Judit sajnos covidos lett, így ő online tudott bekapcsolódni a délután programjába. Ő a Szivárványszemüveg – autizmusról autista szemmel blog és Facebook-oldal szerzője, alkotóművész és autista szemléletformáló. Judit számára – saját bevallása szerint – a szociális és kommunikációs helyzetek gondot jelentenek. Előfordult, hogy magyarul beszéltek hozzá, mégsem értett belőle egy kukkot sem, és az is megesett, hogy hiába tettek fel neki egy látszólag egyszerű kérdést, megszólalni, választ adni nem tudott. Férjével, 21 éve van együtt. Kislányuk most 9 éves, de még csak két és fél éves volt, amikor a férjével közösen úgy döntöttek, elviszik egy kivizsgálásra, a viselkedését ugyanis több szempontból is furcsának találták. Miután megtudták, hogy autizmus és PDA áll a háttérben, ismereteit bővíteni kezdte ebben a témában.

Megtudhattuk, hogyan birkóztak meg saját és gyermekeik diagnózisával. Kendőzetlen őszinteséggel meséltek közvetlen környezetükről, kapcsolataikról, viszonyaikról és arról, hogy őket hogyan fogadták, mialatt az önismeret felé tartottak. Orsival közösen könnyezte meg a hallgatóság a történeteit, ami a mai napig őt magát is felzaklatják.

Olyan hiánypótló témákat hoztak, amire a jelenlévő szakemberek is felkapták a fejüket, mint az autizmus spektrumzavarral diagnosztizáltak PDA-­érintettsége. Kostyák Eszter alapítványi vezető véleménye szerint bár nem tartják magukat szakembereknek a délután előadói, ám bátran állíthatjuk, hogy a téma úttörői. Mindenkinek próbáltak segíteni, hiszen számtalan kérdésre van már válaszuk, mert mindenre kiterjedően próbálják ezt az állapotot megismertetni. Szombaton már a félig kitaposott ösvényre vezették azokat a kétségbeesett szülőket, akik gyermekeinek nem egyértelmű a diagnózisa.