Adony A 14 órai kezdetre megtelt a BÁMHK Lívia Terme. A vendégek között volt a Velence-tavi Szent Benedictus Borrend küldöttsége (ők is hoztak magukkal mustrálni való bort) és Font Magdolna borász üzemmérnök okleveles bor- és pálinkabíráló.

Negyvenhárman ülték körbe az asztalokat, és harminckilenc bormintával rukkoltak elő az adonyi és a környékbeli gazdák.

A mustrára érkezetteket Schmidt Attila, a Szent Orbán Borrend nagymestere köszöntötte.

Fotók: Agárdy Csaba

– Örömmel látom, hogy évről évre népszerűbb a Márton-napi mustránk, egyre szűkebb a terem. Lehet, hogy jövőre rögtön a Nádor Teremben, a vacsoraasztaloknál kell majd kezdenünk, hogy elférjünk, sőt, több jelentkezést el kellett utasítanunk a hely szűke miatt. Szeretném kiemelni, hogy Font Magdolna Kiskőrösről, egy hasonló mustráról érkezett, nagyon köszönjük neki, hogy időt szánt a mi programunkon való részvételre is. Ez a mustra nem jó kedvű italozásról szól, mint az újbor ünnepe. Itt a „pincevakságot” elhagyjuk, a pince szelleme nem befolyásol minket a borok kóstolása közben. Ezúttal a fehér asztalnál hozzászólásokkal, jó indulatú kritikákkal segítjük egymás munkáját. Ezeknek a találkozóknak is köszönhető, hogy egyre jobb minőségű borok készülnek az adonyi szőlőhegyen - fejezte be beszédét a nagymester.

Ezután Steinmann László adonyi borász az idei kihívásokról beszélt, elsősorban azokról, amelyeket az időjárás okozott.

– Huszonöt fehér-, tizenkét rozé és két vörösbor érkezett hozzánk. A sorra kerülő bort a gazda bemutatja, elmondja, hogyan készült, majd következnek a kulturált, egymást segítő hozzászólások.

Az ötórás mustra végén az volt megállapítható, hogy fogyaszthatatlan bort nem találtak, ötnek voltak kisebb hibái, de ezek is ihatók, öt bor kiemelkedő minőségű volt, a többi pedig jól kezelt, hibátlan nedű volt. Összességében a bormustra alapján a szakemberek azt a véleményt alakították ki, hogy pozitív volt a Márton-napi mustra bor-felhozatala.