A csomagtartó­vásárok és bolhapiacok rene­szánszát éljük. Ha másért nem, a környezetvédő hatása miatt is van létjogosultsága, hiszen a mára fényüket vesztett tárgyak nem a szeméttelepen végzik, hanem új életet kezdenek új gazdáiknál, akiknek még sokáig örömet okoznak. A legtöbb erre létrejött piactér mostoha körülményekkel bír. Nehézkes a mosdóhasználat, szemerkél az eső, elgémberedik az ujj a hidegben. Úgy tűnik, mindezekre orvosságot nyújt a Kaptár Music Pub kezdeményezése: a tervek szerint havonta ismétlődő Kaptár bazár, amelynek kapunyitása most vasárnap volt. Rögvest megmutatta, mind keresleti, mind kínálati oldalon létjogosultsága van. Hogy mi minden fedezhető fel egy ilyen helyen? Könyvek, DVD-k, bakelit (vinil) lemezek Emerson Lake and Palmertől a nagy prímásokon át Halász Juditig, CD-k, s megunt órák, bögrék, poharak, bőrdzsekik, bőrnadrágok, táskák is voltak a kínálatban. Volt bébicipellő bőrből, kézzel készített angyalka, padlóváza, jénai, francia, tarot és jóskártya. Ékszer, mécses­tartó, Depeche Mode-fénykép, fülvédő, cipő, faragott doboz, kulcstartó, falióra, pálinkáskészlet, festett kancsó, üvegszarvas, festmény, ruha, párologtató, karácsonyi zokni, társasjáték, szobainas, gördeszka, powerbank, poszter, elektromos sajtreszelő, akkus fúrógép, vakizasi, fénykard, horgászbot, flexkorong, kapucsengő, hegedű és benzintank a motorra. Néhol asztalon, vagy bőröndből. Nehéz üres kézzel távozni egy ilyen helyről!