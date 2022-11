Először megnéztük a „maradékokat”. Több standon láthattunk még a mindenszentekhez, illetve a halottak napjához kapcsolódó koszorúkat, mécseseket, virágokat. Egy helyen még görögdinnye is volt, hatszáz forintért adták kilogrammját. Viszont másik végletként – talán egy kicsit korai még – megjelent a szaloncukor a piacon. Itt már most érzékelhettük, hogy alapos áremelkedésre számíthatunk az idén. Húsz–harminc százalékos emelkedés is tapasztalható, és ez egy háromezer forintos kilónkénti árnál jelentős, ezer forint körüli is lehet. (Személyes: az én kedvencem az aszalt szilvás egy évvel ezelőtt 5000 forint körül volt – egy kicsit felfelé – most 6200 forintot kérnek kilójáért.)

De térjünk vissza a témánkhoz, az almához és a déligyümölcshöz. Az utóbbi terén valószínű óvatosak leszünk a vásárláskor, mert alaposan megemelkedtek az árak az egy évvel ezelőttihez képest. A citrom ára szélsőséges: 700 forinttól 1500-ig láttunk, a banán tartja az év közben megszokott árát, de az emelkedés itt is megindult. Azonban a mandarin és a narancs esetében nagy bajban leszünk. Az árusoktól megtudtuk, hogy az euro forinthoz viszonyított árfolyama, a hűtés és a szállítási költségek alapos megemelkedése kiütközik a beszerzési áron. A piac egyik „régi motorosa” elmondta, ő most 1100 forintért veszi a mandarint, 1200-ért adja, miközben 1500-ért kellene. De most ez a helyzet.

Az alma esetében jó hír, hogy hasonlóak az árak, mint tavaly. Itt is van szórás, 300 forinttól 550 forintig kínálják kilóját, de általában 450 forintot kell leszurkolnunk egy kiló jó minőségű hazai almáért. Esetünkben a hazain van a hangsúly, nem a déligyümölcs ellen beszélünk (megteszi ezt az ára), de nem mindegy, hogy a helyben termett almát fogyasztjuk, vagy a Föld másik oldaláról még zölden útjára indult délit.

Nemcsak az szól az almák mellett, hogy itthon teremnek, hanem az is, hogy rendkívül egészséges, ebben az őszi nyálkás, ködös, majd a téli időszakban majdhogynem gyógyszerként tekinthetünk rá. Nem véletlenül tartja egy régi közmondásunk, miszerint: „napi egy alma – az orvost távol tartja”. Tény, hogy ez a gyümölcs minden porcikájában értékes táplálék. Húsa nyolc–tizenhárom százaléknyi gyümölcscukrot tartalmaz, egy közepes nagyságú nyers almában nyolcvan kalória van, huszonegy gramm szénhidrátot, 3,7 gramm rostot, és 10–15 mg C-vitamint tartalmaz. A- és B-vitamin-, folsav-, kalcium-, magnézium-, kálium- és kéntartalma is jelentős.