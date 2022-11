Kicsi a vízszint jelenleg a Dinnyési-fertőn, de éppen elég – fogalmazott a feol.hu kérdésére Fenyvesi László, a fertő őre, akitől megtudtuk azt is: nem csak elhúztak, de jöttek is ide – főleg nyári ludak, amelyek már itt fognak telelni. Jelenleg is legalább több mint 20 ezer példány pihen a tavon. Nehéz őket észrevenni, hiszen jelentősen körülveszi területüket a nádas, ám egy kellemes sétával és madárlesre felkapaszkodással távolról most is megfigyelhetőek.

Tavaly ebben az időben túl nagy volt a ködfátyol, amely miatt alig lehetett őket észrevenni (erről és a ludak vándorlásáról tavaly itt írtunk) de most, nappal, a déli világosság segített a felfedezésükben. A Dinnyési-fertő természetvédelmi területen található, a Madárdal dalösvényen közelíthető meg. Szakvezetett túrákat tartott a Duna-Ipoly Nemzeti Park égisze alatt a területen Fenyvesi László, aki legutóbb múlt hétvégén invitálta kora esti vadliba lesre a kirándulókat.