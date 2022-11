Jó csapatot kell építeni, közösséget kell formálni

Egy hoteltulajdonostól azt hallottam, hogy nincs eszköze már, amivel meg tudja őrizni a dolgozóit. Folyamatosan emeli a béreket, szabad hétvégéket biztosít a számukra, de amikor a konkurencia ötezer forinttal fölé ajánl, gondolkodás nélkül elmennek. A mai generáció nem azt nézi, hogy biztos legyen a munkahely, hanem kizárólag azt, hogy ki emeli a tétet. Aztán lehet, hogy az a szálloda vagy étterem, amely most tud pár ezerrel többet adni a dolgozónak, az 5-10 év múlva már nem fog működni. Akkor viszont a korábbi munkahelyére már nem tud visszamenni, mert egyszer már elhagyta a hajót.

Sok munkáltató esik abba a hibába, hogy csak és kizárólag a bérrel próbálja elérni a dolgozók elégedettségét. Persze nyilvánvalóan fontos a magas, vagy inkább tisztességes fizetés, de nem elég. A mai világban már nem. Kell, hogy a munkatársak érezzék jól magukat, kell, hogy ismerjék a célt, hogy tudják, mindenki munkájára szükség van a sikerhez. A munka mellett csapatot kell építeni, közösséget kell formálni, hogy jó érzéssel menjenek be az emberek dolgozni. Ha jól fut a szekér, azt érezzék a munkatársak is, mert ez segít azokban a nehéz időszakokban, amikor az is eredmény, hogy nem kell embereket elbocsátani. Ha a vállalkozó minden tekintetben, minden helyzetben megbecsüli a munkavállalót, dolgozik a jó csapatért, akkor a nehezebb időszakban sem lesz elégedetlen a dolgozó. Értékeli majd, hogy van munkája, talán még azt is, hogy jó munkája van.