Minden az örömről, a szeretetről szól most, a díszítések is ezt hirdetik

Az év leghosszabb ünnepe kezdődik vasárnap. Advent a várakozás, a készülődés időszaka, amely során nemcsak a lelkünket, de az otthonunkat is ünneplőbe öltöztetjük.

Szinte mindenki készül adventi koszorúval, asztal- és ajtódísszel az első gyertyagyújtásra. Eredetileg azonban a protestáns német államokban élesztették fel karácsonyváró jelképként az alapvetően ősi, pogány varázslat eszközét, a kört. A szakértők szerint az első „adventi koszorú” alapját kovácsoltvasból készített csillár képezte. Egy német protestáns lelkész minden istentiszteleten meggyújtotta a csillárkoszorúba tűzött gyertya valamelyikét. Az ötlet követőkre talált, és a kovácsoltvas-koszorú időről időre egyre ékesebb lett, előbb borostyáninda díszítette, később pedig a függesztett vas- vagy fakarikát fenyőfonat váltotta fel. Az eredeti huszonnégy gyertya is négyre csappant: a négy adventi vasárnap jelképe lett, rózsaszín és lila színben. A viszonylag csekély méretű koszorú a lakásokban is helyet kapott, hirdetve a közelgő karácsonyt.

A rácalmási Virágsarok elnevezésű virágboltban Zilahi Zita virágkötőt kérdeztük az idei ünnepi időszak díszeivel kapcsolatban.

– A klasszikus adventi koszorú függesztett, és ennek megfelelően alulról díszített kör alapú. Ehhez képest az asztali dísz viszonylag újabb keletű, éppúgy, mint a kopogtató vagy ablakdísz. Nem is beszélve arról, hogy a kör alapra készült adventi koszorú mellé ma már minden elképzelhető formára építünk adventi kompozíciót. Ha kisebb helyre szánjuk, érdemes téglalap alakút választani, szépek készülnek porcelán tálba, vagy éppen fadobozba, akár karácsonyi bögrébe – ha asztaldíszre gondolunk.

– A virágkötő trendek a divat alakulásával változnak. Sokan igénylik a hagyományos színeket a gyertyák, vagy a díszítettség tekintetében is. Nálunk mindenesetre a színharmóniákkal dolgozó rusztikus hangulatú termékeket szeretik jelenleg a legjobban a vásárlók. De már volt a piros-arany, később a kék-ezüst is a karácsony közkedvelt színe.

Idén a trend az adventi koszorú eredeti színvilágának teljesen megfelel: a három lila gyertya a hit, remény, szeretet jelképe, a rózsaszínű – amit harmadikként gyújtunk meg – pedig az örömöt jelképezi. De hódítanak a havas telet szimbolizáló tiszta, csillogó fehér kompozíciók is. Minden készítményünkből készül kisebb és nagyobb kivitel is, így harmonikusan feldíszíthetjük az egész lakásunkat.

– Külön hangsúlyt kapnak az épület portálját díszítő elemek, mint a függő díszek, kerámiafigurák, a különféle lámpások és a téralkotó kompozíciók. A balkonládákat és a kültéri, fagyálló kaspókat is felhasználhatjuk. Ha már nincs benne növény, készíthetünk bele összeültetéseket és karácsonyfadíszekkel ünnepivé varázsolhatóak. Természetesen a fények nem nélkülözhetőek ebben a varázslatos időszakban. A kültéri égősorokon túl beltéri világító csillagok, dekorelemek, sőt az asztaldíszek és az adventi koszorúk is fel vannak égőzve.

– Manapság az üzletünkben az adventi dekorációk elképzelhetetlenek szalagok, angyalkák, csillagok, jegesmedvék, manók, rénszarvasok és egyéb karácsonyi és téli kiegészítők nélkül. Ugyanakkor a termésekkel ékesített, natúr hangulatok is gyönyörűek lehetnek. Azonban szeretném megjegyezni, hogy a toboz nem elsősorban az adventi készítmények jellemzője, inkább a mindenszentekhez ajánlanám.

– Az alapok díszítésében is sok változás történt az elmúlt időszakban. Régebben kizárólag örökzöldalapos koszorúkkal dolgoztunk. De nagyon esztétikus, ha hamis ciprussal, tujafélékkel vagy borókával lekötött alapokra díszítünk, ezek tartósak és megszáradva is mutatósak. Ma már sok adventi koszorúalap szőrmével, kötött textillel, szalaggal, organzával van bevonva, erre építjük a koszorút is. Az adventi és karácsonyi kompozíciók központi, meghatározó eleme a gyertya. Nos, ebből is sok változat létezik. A hagyományos henger alakú gyertyákon túl van karácsonyfát, hóembert, fonalgombolyagot formázó. Ha nagyobb koszorúalapban tudunk gondolkodni, akkor nemcsak négy gyertyával díszíthetünk, hanem a négy többszörösével akár huszonnéggyel is – mondta el lapunknak a rác­almási virágkötő.