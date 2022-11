A hideg idő hatására eltört vízvezetékek, illetve elfagyott vízmérők komoly károkat okozhatnak az ingatlanokban. Nagy összegű kiadásokat jelenthet a feleslegesen elfolyt vízmennyiség is, illetve az igen magas helyreállítási költség. Az eltört vezetéken keresztül egy óra alatt is akár a többszöröse folyhat el egy átlagos család napi vízfelhasználásának – közölte a Mezőföldvíz Kft.

Nem árt tudni, hogy a fagy elleni védekezésről csakúgy, mint a mérőhelyek tisztán tartásáról, valamint a megközelítés biztosításáról – jogszabály szerint – az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia!

A fagy leginkább a néhány milliméteres vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos. A vezetéknek és a mérőórának is legalább 90 centiméterrel a talaj alatt kell lennie, ilyen mélyen ugyanis biztosan nem fagyhat el. Ezért érdemes rendszeresen ellenőrizni, hogy nincs-e víz az aknában, valamint figyelni arra is, hogy helyén van-e az aknafedél, a sérült fedelet pedig mindenképpen cseréljük. Hatékony védekezés, ha a fedelet alulról hőszigeteljük. Erre a legalkalmasabb egy hungarocell lemezt az aknatető aljára rögzíteni. Az esetek döntő hányadában ez megfelelő védelmet biztosít, de aki még óvatosabb, az a vízmérőt is leszigetelheti, amire akár egy pléd vagy papírdoboz is alkalmas.

A vízmérők nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek. Ebben az esetben mindenképp ügyelni kell arra, hogy a téli hónapokra bezárják az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljék a törött üveget.

A télen nem lakott épületeknél vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén legbiztosabb módszer a víztelenítés. Először nyissuk meg a kerti csapot, majd ezután zárjuk el a téli elzárót. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik, és tavaszig biztosan nem okozhat gondot a fagy.

A fűtési rendszerek esetén érdemes szakemberrel elvégeztetni a víztelenítést, hogy a kazánban vagy radiátorokban se maradjon víz.

Javasoljuk, hogy a hidegre való tekintettel tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljék a fagy okozta kellemetlenségeket és amennyiben vízóraelfagyást tapasztalnak, úgy keressék ügyfélszolgálatunkat – áll a Mezőföldvíz Kft. szerkesztőségünkhöz is eljuttatott sajtóközleményében.