Szombaton a litániával kezdődik a szőlőhegyi program

Régi hagyomány az adonyi borászoknál, hogy októberben hálát adnak a jóistennek a termésért, és bemutatják az újborokat, vagyis esetünkben az idei szüret eredményét kóstolhatjuk meg szombaton délután.

Először is tisztázzuk az újbor fogalmát, mert még néha a szakemberek között is vita van a témakörben. Ennek az is az oka, hogy a meghatározása nem teljesen egyértelmű. Tág értelemben a kierjedt bor a következő szüretig újbornak számít. A borászok általában az olyan borokat nevezik újbornak, amelyekben még nem dominálnak az érlelési illatok és ízek, a „tökéletes” újbor az erjesztés után „nulla érleléssel” egyből a palackba kerül. Azonban idővel a palackban is kialakulnak érlelési jegyek, ezért általában a következő év húsvétjáig nevezhetjük az előző évben szüretelt szőlőből készült borokat újboroknak. Hagyományosan az újborokat a borászok Márton napján, november 11-én mutatják be a nagyközönségnek, de egyes bortermelők már jóval korábban kijönnek primőr boraikkal.

Az újborok kóstolása azért érdekes, mert ebben a stádiumban áll a bor a legközelebb a szőlőhöz, az elsődleges szőlőillatok és ízek ilyenkor még dominánsak, ami friss, üde és gyümölcsös jelleget biztosít a bornak – olvasható a boraszportal.hu-n.

Schmidt Attilától, a Szent Orbán Borrend nagymesterétől azt kérdeztük, milyennek tartják a gazdák azokat az idei borokat, amelyek késznek mondhatók.

– Az következett be, amit vártam szeptemberben. Vagyis általánosságban nem a csúcsborokról szól majd a 2022-es év. A saját boraimnál az íz-, az illat- és az aromaanyagok visszafogottak, és sok gazdától hasonló tapasztalatokat hallottam. Steinmann László, aki tavaly az országos rozé borversenyen nagyon jól szerepelt, igen magas pontszámmal aranyérmes lett, azt mondja, azt a borát és az ideit össze sem lehet hasonlítani. Az aszály és a meleg együttesen alaposan rányomta a bélyegét a termésre.

A szombati újbor ünnepével kapcsolatban Schmidt Attila elmondta, a fehér- és a rozéborokkal már ki lehet jönni, a később szüretelt olaszrizlinggel is. Az utóbbi nála már háromhetes, igaz, még nem fejtette le. A vörösbor majd csak Márton napján jelentkezik, hiszen még a múlt héten is szüretelték a kékszőlőt.

Az újbor és a hálaadás ünnepe a szőlőhegyi Szent Orbán-kápolnánál kezdődik október 8-án 14 órakor a hálaadó litániával, majd következik a Szent Orbán Vándordíj átadása, és a borlovagavatás. Ezután Szávolovics Gabriella nótaénekes műsora következik.

Végül a borrend újborral és kiflivel kínálja meg a vendégeket.