Aki eljön és bejárja velünk a várost, sok érdekességet láthat, hallhat. A túra során az „idegenvezetők” mesélnek a város kialakulásáról, a kezdeti nehézségekről, a beteljesült és a be nem teljesült álmokról. A nagyjából kétórás séta során visszarepülhetünk az időben az ´50-es, ´60-as évekbe. Megtudhatjuk, hogyan kezdődött minden, hogyan is született néhány év alatt a kukorica- és a búzatáblák helyén egy új város, egy új gyár. Az Intercisa Múzeum szakemberei felnőtt és iskolás csoportok jelentkezését is várja. A következő séta október 26-án lesz a Múzeumok őszi fesztiválja keretén belül.