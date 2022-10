Történelem - Nemcsak Argen­tína, hanem egész Dél-Amerika XX. századi történelmének egyik legmeghatározóbb egyénisége volt Juan Dominguez Perón, népszerűségét nagyban köszönheti második feleségének, Eva Perónnak, ismertebb nevén Evitának, akivel nevük szinte összeforrt. Evita alapította meg a róla elnevezett mozgalmat, az úgynevezett peronizmust. A mai történészeket is megosztja Perón személyisége, sokan fasiszta diktátornak tartják, mások bölcs államférfinak, de erősek azok a hangok is, amelyek azt állítják, hogy Perónt valójában felesége, Evita irányította a háttérből. Mindhárom véleménynek komoly tábora van napjainkban is, különbözően viszonyulnak a peronizmus ideológiájához is, de egy dolgot mindenki elismer, hogy Eva Perón karizmája és politikai talentuma felülmúlhatatlan és meghatározó volt. „Visszajövök és millióké leszek” mondta halála előtt Evita Perón, és ötven évvel később jóslata beteljesedett. Mai mítosza élőbb, mint valaha, filmek, könyvek, dalok születtek alakjáról, személye ma is ott van az argentin emberek hétköznapjaiban. Előtte még soha nem volt női politikus Argentínában. Peron harmadik felesége, Isabel Perón követte férjét a politikai színpadon, alelnöke, majd annak halála után elnökként utóda lett.

Katonai pályafutása

A háromszor megválasztott argentin elnök 1895-ben Buenos Aires közelében született egy tehetős farmercsalád gyermekeként. Szülei alig másfél évtizeddel korábban vándoroltak ki Olaszországból, és telepedtek le Argentí­nában. Juan már 15 évesen katonai iskolába jelentkezett, 18 éves korára pedig már alhadnagyi rangban szolgált. Az argentin vezérkarnál kezdte katonai pályafutását. Az 1930-ban végrehajtott katonai puccsban Perón is részt vett, már mint ezredes, így előbb Mexikóba, majd Rómába, később pedig Berlinbe került, mint argentin katonai attasé. Az európai fasizmus terjeszkedését és módszereit egyre vonzóbbnak találta, Perón rajongását elsősorban a II. világháború előtti német gazdasági fellendülés váltotta ki.

Evita és Juan kedvenc kutyáikkal (1952)

Fotó: wikimedia

Tetszett neki Hitler szociálpolitikája, amit később hazájában is megpróbált megvalósítani. Az Európában eltöltött évek alatt szimpatizált a tengelyhatalmak gazdaságpolitikájával, ezért szokták őt is fasisztának bélyegezni. Külszolgálati tevékenységét követően, miután hazatért, Argentínában felvette a kapcsolatot a szélsőjobboldali katonai körökkel, majd egy közben lezajlott katonai puccs következtében a munkaügyi hivatal elnökének nevezték ki, ahol rendeletek, törvények egész sorát alkotta meg, ezek fizetésemelést, orvosi segélyt és szociális ellátást biztosítottak a dolgozóknak, ezzel a tevékenységével nagy népszerűséget vívott ki magának az argentin munkásság körében. Perón egyre nagyobb befolyását gyanakodva figyelte az akkori katonai junta, majd 1945-ben kiszorították őt a hatalomból, letartóztatták és egy börtönszigetre száműzték.

Vezéralak a háttérben

Az 1938 óta özvegy Perón 1944-ben, 49 évesen ismerte meg egy jótékonysági koncerten az akkor 25 esztendős Evitát, aki mindvégig támogatója volt Perón politikájának, s rendkívül sokat tett sikereiért. Perón későbbi karrierjét elsősorban népszerű és karizmatikus feleségének, Evitának köszönhette, ugyanis az asszony lett a vezéralakja a tüntetéseknek, amelyek révén a munkásság elérte a politikus szabadon bocsátását és az 1946-os választások kiírását. Evita által szervezett tüntetéseken közel 300 ezer ember követelte Perón szabadlábra helyezését, így a tüntetőkkel szemben a hatalom tehetetlen volt, Perón pedig kiszabadult. Az 1946-os választásokon Perón 56%-os eredménnyel hatalomra került, ezzel elkezdődött Argentína történetének egyik legvitatottabb korszaka. Evita és Perón 1944 februárjától együtt éltek, de csak 1945. október 22-én kötöttek titokban házasságot. Perón lemondott rangjáról és kilépett a hadseregből, hogy ­éreztesse honfitársaival: nem katonaként, hanem civilként indul el a politikai megmérettetésen. A feleségének köszönhető választási győzelem után nagy többséggel választották meg Argentína elnökének. Bár a kampányban rendre fasiszta érzelmekkel vádolták, hatalmát az Igazságosság Pártjának a segítségével szilárdította meg, amely a szindikalista, szocialista, nacionalista és antikapitalista eszmék ötvözetéből építette ki politikai ideológiáját. Perón szimpatizált az olasz fasizmussal, annak egyes elemeit akarta alkalmazni Argentí­nában, mert azokban a megkésett tőkés fejlődés felgyorsításának biztosítékait ­látta, ezért az erős állam és a nemzeti méretű gazdasági tervezés híve volt. Komoly iparosítás kezdődött, államosították a központi bankot, a vasutat, a kereskedelmi hajóflottát, a telefonhálózatot és az ipar több más szektorát. Perón első elnökségét nagyfokú amerikai- és britellenesség jellemezte, ez a politika viszont 1951-ben gazdasági válsághoz vezetett. Az államosításokkal, a türelmetlen iparosítással és az ötéves terv beiktatásával sokan szovjet szimpatizánsnak tartották. Argentína elvesztette a külföldi tőketámogatását, ami gazdasági válságot okozott. Perón ennek ellenére felesége, Eva Perón kiemelkedő népszerűségének köszönhetően tarthatta meg hatalmát.

Gyűltek a viharfelhők

A latin-amerikai országban az ötvenes évek elejétől rohamosan nőtt a korrupció és az infláció, de mindennek dacára Perón elnököt felesége, Eva kampánya ismét győzelemre vezette. Evita Perón ­first ladyként aktívan politizált, 1951-ben alelnök lett, férje hivatali ideje alatt lényegében ő irányította az országot. Miután többször is rosszul lett, Evitánál méhnyakrákot diagnosztizáltak, 1952 májusában még utoljára megjelent a nyilvánosság előtt, igaz, akkor már 33 kilót fogyott, majd július 26-án meghalt. Az ország gyászba borult, testét bebalzsamozták és üvegkoporsóba tették.

Úgy ­tartják, hirtelen bekövetkezett halála a politikai bukástól mentette meg

Perón bukásában felesége elvesztése minden elhibázott intézkedésnél nagyobb szerepet játszott. Második elnöksége idején egyszerre kellett szembenéznie a mélyülő gazdasági válsággal és felesége halálával. Evita elhunytával Perón támogatóinak nagy része kihátrált az elnök mögül, mert sebezhetőnek tartották, így az államfő egyre erőszakosabb eszközökkel próbálta meg pótolni az elvesztett támogatásokat. Kezdték megnyirbálni a szabadságjogokat, cenzúrát vezettek be a sajtóban, s más módszerekkel is igyekezett elnyomni az elégedetlen hangokat. Mindez felháborodáshoz és elégedetlenséghez vezetett. Peróntól elpártolt a hadsereg és az egyház is, így a vele szembeni elégedetlenség következtében bekövetkezett katonai lázadás elsöpörte a hatalomból. 1955. szeptember 19-én Juan Perón távozott Argentínából, előbb Paraguayban, majd Spanyolországában telepedett le.

A harmadik elnökség

Perón 18 évi száműzetés alatt is aktív maradt, annak ellenére, hogy pártját otthon betiltották, folyamatosan tartotta a kapcsolatot híveivel. Közel húsz évet töltött külföldi száműzetésben, amikor az ellene hozott szankciók eltörlése folytán 1972-ben visszatérhetett Argentínába. 77 éves korában újraszervezte pártját, majd elindult a következő évi választásokon. Perón harmadik megválasztását követően azonban az elnök titokban le akart számolni a nevéhez kötődő szélsőséges mozgalommal, így megalakultak a különböző halálbrigádok, amelyek a baloldali személyekkel szembeni leszámolásban is jeleskedtek. Mindezek végzetesen megosztották az argentin társadalmat. Perón választási győzelme után még nem egészen egy évig irányíthatta az országot, és ígéretes gazdasági programot dolgozott ki, de annak végrehajtására már nem maradt ideje. Szívbetegséggel küzdött, s 1974. július elsején a kór következményeként elhunyt. Politikai végrendelete szerint utódja harmadik felesége, Isabel Martínez de Perón lett, akinek hivatali ideje alatt Argentínát gazdasági válság és korrupció sújtotta. Isabel Perónt egy katonai puccs 1976. március 24-én elmozdította hivatalából, öt évre házi őrizetbe tették, majd Spanyolországba száműzték.