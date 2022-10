Az estet az óvodai dolgozók kórusának bámulatos kezdő száma után Pintér Tamás polgármester nyitotta meg, aki a Dunaújvárosi Óvoda felkérésére fővédnökként volt jelen a gálán. Köszöntőbeszédében kifejezte az óvoda és pedagógusai iránti támogatását, s kiemelte az óvodai dolgozók múlhatatlan elhivatottságát, amellyel a gyermekek jólétét, és fejlődését biztosítják.

Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda vezetője beszédében háláját fejezte ki a pedagógusoknak, akik odaadó és áldozatos munkája nélkül nem jöhetett volna létre a jótékonysági est. Az óvoda dolgozói mögött több mint egy hónap szervezés és munkaidőn kívüli gyakorlás áll, emiatt tudtak összeállítani egy színvonalas és sokoldalú műsort. Emellett megköszönte a támogatók nagylelkű segítségét, amellyel hozzájárultak az óvoda céljának megvalósításához.

A jótékonysági gála által befolyt adományokból az óvoda a Bóbita, valamint a Duna-parti tagóvoda két gyermekmosdóját szeretné felújítani. Gyenes Józsefné elmondta, a két intézményben az elöregedett csővezetékek sokszor duguláshoz vezetnek, emiatt vált égető problémává azok cseréje, renoválása. Az Dunaújvárosi Óvoda vezetője azt is megjegyezte, milyen fejlődésen mentek keresztül a tagintézmények a három évvel ezelőtti jótékonysági rendezvény óta, amely által az adományokból az óvodák udvarát tudták rendbe tenni, és udvari játékokat is tudtak vásárolni. Sőt, az Aprók Háza tagóvodában a közel fél millió forint értékű eszközök beszerzése és a szükséges vizsgák elvégzése után az állatasszisztált terápiát is el tudták indítani, amivel támogatni tudják a lassabb ütemben fejlődő gyermekeket.