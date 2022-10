Természetesen ennél lényegesen árnyaltabb a kép, rájuk is vonatkoznak az előírások, a meghatározott hőmérséklet betartása alól ők sem kivételek, ahogy a többi kulturális intézményben, úgy náluk is úgynevezett temperáló fűtés lesz. Viszont a könyvtár kollektívája úgy gondolja, hogy ilyen nehéz helyzetben, amikor az emberek szociálisan és mentálisan is ilyen rosszul állnak, akkor szükség van kulturális terekre. Éppen ezért bezárni nem szeretnének, csak ha teljesen ellehetetlenednek a körülményeik. A meglévő feltételekkel ilyen szigetet úgy tudnak létrehozni, hogy bár csökkentik a nyitvatartási időt és az igénybe vehető tereket lecsökkentik az ügyeleti szintre, de november közepéig megengedik, hogy kabátban válogassanak az olvasók. Utána a földszinti előteret átalakítják egy könyvcsomag-átvevő hellyé, ahol bizonyos mértékig válogatni is lehet majd.

Úgy gondolták, hogy a gyerekkönyvtárt továbbra is nyitva kell tartaniuk, hiszen a gyerekek nem tudnak online szolgáltatást igénybe venni, katalógusból könyvet választani. A gyerekkönyvtár kicsi játszóterét két klíma átszerelésével valamelyest fűthetővé teszik (betartva az áramfelhasználási limitet), és ameddig lehet, működtetik.

Az ő helyzetük annyiban is speciális, hogy a könyvállomány meglehetősen kényes a hőmérsékletre és a páratartalomra. Mivel az állományvédelemhez szükséges hőmérsékletet nem biztos, hogy tarthatják, folyamatos méréssel és szellőztetéssel igyekeznek a páratartalmat a megfelelő szinten tartani. Nem lesz egyszerű, mert más lesz a lehűlés az északi oldalon, és más a napsütötte délin. A könyvtárnak rengeteg online szolgáltatása van, természetesen ezek nem állnak le. A Médiatár feldolgozása is folytatódik, digitalizált könyveket töltenek fel, adatbázist szerkesztenek. A pályázati tevékenységük is folytatódik, kiállításokat is terveznek a folyosóra, vagy a gyerekkönyvtár ablakába, de utóbbiban még rendezvényt és tanórákat is fognak tartani. Éppen ezért érdemes a honlapjukon tájékozódni, hogy éppen folyik-e óra a teremben, vagy látogatható a gyerekkönyvtár. Arra törekednek, hogy az iskolai téli szünetben a gyerekkönyvtár valamilyen szinten nyitva legyen. Hogy érthető legyen, miért van szükség ezekre a szigorú intézkedésekre, a könyvtár fűtésszámlája az előző évben ötmillió forint körül volt, most ennek a tíz–tizenkétszeresével kell számolniuk. És akkor a villanyszámláról még nem beszéltünk.

Egy biztos, az olvasnivalóhoz, könyvekhez, folyóiratokhoz ezentúl is hozzá lehet majd jutni valahogy.