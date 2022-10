Október 8-án, szombaton a huszonhatodik alkalommal tartották Baracson a hagyományos szüreti felvonulást. A Baracsi Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében közel húsz kocsi, továbbá egy tucat csikós kanyargott egyik utcába be, a másikból ki. Összesen tizenöt kilométeren jártak be a felvonulók. Útjuk során több helyen is ízes süteményekkel és jóféle itókákkal fogadták az utca lakói a népviseletbe öltözött társulatot. A jókedvnek pedig nemcsak az evés, ivás volt az oka, hanem a Szamaras zenekar menetzenéje, valamint a végig kitűnő időjárás. Még a Nap is mosolygott rájuk!