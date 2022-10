Ősszel általában már a galagonyabokor termését szüretelik a gyógynövény gyűjtők, ám ezúttal különleges jelenségre figyelhet fel a szemfüles kiránduló: a galagonyabokor tavaszi pompájában virágzik szeptember végén – úgy, hogy közben pedig a csipkebogyó a mellette lévő rózsabokron már október eleji ruháját ölti magára. Lencsés Rita, velencei gyógynövény szakértő azt mondja, ez a látvány szinte hihetetlen! A Velencei-hegységben, a sukorói arborétum közelében, de nem annak területén bukkantunk e különleges galagonya virág – csipkebokor termés párosra, amelynek azonban van magyarázata. A szakértő szerint a nagy nyári aszály után a bőséges őszi eső hozta meg a galagonya virágzó kedvét.

Rosa pimpinellifolia különleges fekete-csipkebogyó szintén a Velencei-tó térségében

Forrás: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Egyébként meglehetősen kevés volt idén a galagonya, nem sokat találtunk a Velencei-tó térségében – teszi hozzá Lencsés Rita, ahogy azt is: a gyűjtők tavasszal a galagonya virágos hajtását szedik, ősszel pedig a termését. Készülhet belőle tea és lekvár is, jótékony hatása pedig rendkívül sokoldalú, de főképp a szív erősítésére szolgál. – Nem véletlenül hívják a szív kenyerének – mondja Rita. A gyógynövény szakértő hozzáteszi: az idei ősz csipkebogyó termésben lesz páratlan, ez már most látszik a szépen vöröslő terméseken, melyeket a dér csípése után érdemes begyűjteni – természetesen nem természetvédelmi területen!