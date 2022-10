- A sógornőm világéletében életerős, vidám nő volt, aki sokat dolgozott, ám 2010-ben egy daganatos betegség ledöntötte a lábáról. Abból akkor még kijött, meggyógyult és folytatta az életét, ám a szörnyű kór ismét felütötte a fejét, ráadásul már több áttétet is képzett a szervezetében. Mivel sógornőm időközben egyedül maradt – gyermeket nem adott neki a jóisten -, hazaköltözött idős szüleihez, Törtelre, de idős édesanyja is fekvőbeteg. Szintén idős édesapja igyekszik ellátni őket – mesélte kétségbeesetten Virág, aki azt is elmondta, 37 éves sógornőjét nagyon megviseli a betegség, már csak 26 kilogramm, fel sem tud állni. Mivel mélyszegénységben élnek egy olyan, háznak sem nevezhető összetákolt viskóban, amiben víz sincs, még nehezebb az amúgy is nehéz életük.

- Mi sem vagyunk gazdagok, három gyermeket is nevelek, ezért érdemben segíteni sajnos nem tudok, de hátha valakik tudnak! A legnagyobb segítség az élelmiszer lenne – tészta, krumpli, egy kis hús, stb. Amikor tudom, meglátogatom őket, most vasárnap is készülök Törtelre, így ha valaki küldene nekik ennivalót, szívesen elviszem hozzájuk – tett hozzá Virág.

Ha szeretnének segíteni, Wappel Virág címét és telefonszámát megtalálják a szerkesztőségben, érdeklődni a [email protected] e-mail címen lehet.