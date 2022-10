A pandémia alatt már megtanultunk rugalmasan alkalmazkodni

– A hatályos törvényeknek megfelelően a kultúrához történő hozzáférést biztosítjuk. Azaz, kisközösségeink továbbra is számíthatnak ránk. A korábban meghirdetett beltéri és szabadtéri programjaink javát pedig megtartjuk. Számos rendezvényünk egy-egy, jelenleg is futó országos pályázat részeként valósul meg, ezeket is visszük tovább. A pandémia alatt már megtanultunk rugalmasan alkalmazkodni a nehéz körülményekhez, most sem lesz másként. Csak néhány példát említenék, november 5-én, szombaton 10 és 15 óra között intézményünk ad helyet a 3. Dunaújvárosi Képregényfesztiválnak. Nagyon várjuk már Dévényi Ildikó, Lukács Melinda: Beszélj! című Domján Edit-est premierjét november 11-én. A korábbi években is hatalmas népszerűségnek örvendő Márton-napi és Mikulás-ünnepségünket is megrendezzük, december 11-én pedig egy különleges szabadulószoba-kihívással várjuk látogatóinkat. Mint ismert, december 17-én sajnos a Bartókban nem tudjuk megtartani a Vasas Táncegyüttes alapításának 70. évfordulóját ünneplő gálaműsort, ám a Városháza téren egy különleges fellépéssel várjuk majd a nézőket. A Vasas közössége számára természetesen a próba­lehetőséget továbbra is biztosítjuk – mondta el Kováts Rózsa, aki kiemelte, az elvárásoknak megfelelően spórolnak, amivel lehet takarékoskodnak. Az intézményvezetőt arról is kérdeztünk, terveznek-e elbocsátásokat a közeljövőben. – Nem! E hónapban az önkormányzattal történt egyeztetés során is megfogalmaztuk, hogy kiemelten fontos a munkahelyek megőrzése, a szakemberek megtartása. Ennek érdekében átszerveztük a munkafolyamatokat az MMK-ban.