Október 22-én délután az Esőcseppekért Alapítvány meghívására egy különleges őszi programra érkezhettek az érdeklődők a szép falucskába.

A helyi halloweenösvény a rendezvénnyel egy időben nyitotta meg kapuit. Nagyszerű és rémisztő ötletek, szellemes megoldások tették élvezetessé a hét próbatétellel tarkított ösvény bejárását.

Akár saját készítésű töklámpással is bejárhatták a vállalkozó kedvűek az ösvényt. A lámpás alapanyagául szolgáló tököt a helyszínen, a Levendulás Tündérkertben is be lehetett szerezni. De tökös finomságokkal is készültek a rendezvény szervezői, például – Linda levendulás kézműves termékei mellett – a kemencében sült sütőtököt és a töklét is meg lehetett kóstolni.

Szellemes megoldások egész sorával szórakozhattak a résztvevők

Délután 14 órától este 18 óráig a helyszínen volt Vaklufis Norbi Tamival, akikkel az Esőcseppek Alapítvány arborétumos eseményén már találkozhattak a résztvevők. Norbival érkezett egy arcfestő hölgy is, Zsuzso. Az alkotásaikat az alapítvány finanszírozásának köszönhetően bárki ingyenesen igénybe vehette.

A MaNoKa-Tanya jóvoltából a lovaglás szerelmeseinek is kedveskedtek a szervezők. Szellő nevű lovuk egy boszorkány vezetésével szállította a kis zsokékat. A rendezvényről az alapítvány elnökét, Kostyák Esztert kérdeztük:

– A mai esemény egy remek összefogás eredménye. Szeretem az olyan napokat, amiket sokáig emlegetnek az emberek. Szerintem ez ilyen lett. Mindenkinek köszönjük szépen, hogy idejéből, kreativitásából áldozott egész héten azért, hogy csillogjon a gyerekek szeme, valamint az őket kísérő családtagok is jól érezzék magukat. Én imádtam ezt az egészet onnantól kezdve, hogy asztalhoz ültünk és eldöntöttük, hogy megcsináljuk. Még mindig mosolygok, mikor eszembe jut, ahogy Nagykarácsony polgármestere tartja a bakot a páromnak, hogy felhúzza magát a fára, hogy felerősítse a boszorkányhívót a sötétben az erdőben. Vagy amikor beígértük Boni Linda férjének, hogy belelógatjuk a kemencébe, ha bevonzza az esőt. Az önkormányzattól és helyi kisbolttól is óriási segítség érkezett. Beleégett a retinámba a koporsóban felülő lány is, valamint a sötétben mellettem álló maszkos srác láncfűrész-berántása is. Tényleg mindenki odatette magát.

Fáradhatatlanul készültek a lufiból hajtogatott állatkák

– Vaklufis Norbit és Zsuzsót 4 órán keresztül ostromolták a gyerekek, egy percre sem álltak meg. A MaNoKa-Tanya is kísér minket a közös úton, mindig kedveskedve a lovaglás szerelmeseinek. Markó Viktornak is nagyon hálásak vagyunk a Szellemlovas látványtechnikájáért.

– Tegnap útjára indult egy csodás folyamat, ami a nagykarácsonyiak gondolataiban született meg. Nagykarácsonyi Élmények Erdeje lett a neve – mondta el az Esőcseppek Alapítvány elnöke, Kostyák Eszter.