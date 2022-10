Valamelyik nap még nyár volt. Tikkasztó hőség, nyaralás meg minden, ami ilyenkor szokásos. Most meg bemegyek a boltba, és mit látok, csoki Mikulások mindenütt, sőt már szaloncukor is kapható. Nézem a naptárt, egy hét múlva november. Micsoda? Mikor? Hogyan? Így jár az ember lánya, ha egy kicsit nem figyel oda. Az nem létezik, hogy ilyen gyorsan megy az idő, még meg sem írtam a levelet a télapónak, közben mindjárt itt lesz. Bele kell húznom! Arról nem is beszélve, hogy a Mikulást hamarosan követi a Jézuska, neki is írnom kell. Még szerencse, hogy egész évben jó kislány voltam, így biztosan sok szép ajándékot kapok majd.