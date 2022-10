Sok helyen hordókban érik már a must, amiből egy liter csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Évente mintegy 50 mustgázmérgezés történik Magyarországon. Aki egy szellőzés nélküli pincébe megy le, rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerülhet, aminek jellegzetes tünete a szédülés és a fáradtság­érzet. Ezt az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti. Mindenki, aki borral foglalkozik, legyen e tekintetben is nagyon óvatos!