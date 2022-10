Sok évtizede már, hogy Mezőfalván a Piac téri villanyoszlopon lévő gólyafészek gólyáknak ad biztonságos otthont. A madarak élete sosem volt könnyű, de az időjárás viszontagságainak kitett fészekben mindig kifejlődött egy-egy új nemzedék. A falubeliek minden tavasszal aggódva lesték a magas vas tetejét, mikor érkeznek már meg a gólyák és mennyi lesz a szaporulat? Voltak évek, mikor egy sem. Olykor az áramütés végzett velük, máskor valami oknál fogva a fiókák kiestek a fészekből és a kápolna tövében lelték végzetüket. Akadt év, amikor a nagy szárasság idején vödör vizet készítettek ki az emberek, hogy szomjan ne halljanak az állatok. Megesett, hogy a házak udvarán próbálták befogni a még röpülni képtelen fiókákat és eljuttatni a madármenhelyre. Ebben a tevékenységben a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nagy szerepet vállalt, ahogy azt rendszeresen olvashattuk különböző média felületeken. Köztük Pethes Bálint volt a legelhivatottabb madárbarát. Az igyekezetre azonban most úgy látszik egy ideig nem lesz szükség, mert nem tudni, lesz-e jövőre gólyafészek? Pedig még a villanyvezetékeket is leszigetelte egyik évben az áramszolgáltató! Nagy tehát a szomorúság és vele az aggódás. Péntek délután fé három körül egyszer csak nagy puffanással lezuhant a fészek a helyéről, még csak szellő sem lengedezett. Valószínűsíthető, hogy az eső miatt megnövekedett a sárból és gallyakból készült fészek súlya. A korábban a központosságból elmozdult fészek ezt már nem bírta tartani és a föld felé vette az irányt. Egy része még fenn maradt a tartó vason. A nagyja azonban a kápolna melletti kőpadkára zuhant. Kis része a kápolna tetejét is elérte, de komolyabb kárt nem okozott. Értesítve Pethes Bálintot hamar megkezdődött az intézkedés. Bálint lapunknak elmondta, reggel már látta, nagyon rosszul áll a fészek. Éppen a napokban egyeztetett a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakembereivel a fészek helyrehozatala érdekében. Sajnos ez elkésett, de nincs még veszve semmi. Ígérték, a megoldandó feladatok listájának élén szerepel a mezőfalvi gólyafészek ügye. Az áramszolgáltatóval karöltve egészen biztosan rendeződik a probléma és tavasszal újra benépesülhet a Piac téri gólyalakás. Kíváncsian várjuk a fejleményeket!

A fészek lehullott darabjainak eltakarításában ezúttal is a Mezőfalvi ÖnkéntesTűzoltó Egyesület tagjaira számíthattunk. Köszönet érte!