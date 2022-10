Ha a vályog az eszünkbe jut, s bevállaljuk annak kockázatait, akkor lényegesen olcsóbban juthatunk vályog-, vert falú, illetve vegyes falazatú házhoz, amiből aztán kialakítható álmaink otthona.

Régen a szegények építkezési módja volt, ma ismét reneszánszát éli

A vályog szinte az emberiséggel egyidős technológia, különösen a kőben, fában szegény vidékeken terjedt el a használata. A legolcsóbb építőanyagnak mondható, hiszen nem kell hozzá más, csak „föld”, azaz iszap vagy agyag, finoman szemcsés homok, és szalma, pelyva vagy törek, de úgy tartják, a kérődző állatok trágyája is kiváló e célra. Vízzel kellő arányban keverve, a vályogvetőt megtömve ütik (vetik) ki belőle a téglát, amit nem égetnek, csak szárítanak. A vert falú házak esetében ezt az anyagot zsaluzat közé tömörítik, és jól ledöngölik. Illetve, miként Májer Krisztiántól, egy vályogház felújításán dolgozó szakembertől megtudtuk, volt ennek egy praktikusabb módja is, amit alkalmaztak még néhány évtizeddel ezelőtt is.

– Úgy alakították ki a zsaluzatot, hogy amikor beleöntötték a vályog anyagát, akkor a patás jószágokat egyszerűen ráhajtották, azok taposták szó szerint kőkeményre a padlót. Amikor az ökrök végeztek, akkor jöttek az asszonyok tapicskolni, s végezték el a tapasztást, a padló, a falak simítását. Ha jól csinálták, akkor örök élet. Ma újra nagyon népszerű, szinte reneszánszát éli.

Vetőforma és vályogtégla, ami sokkal súlyosabb, mint gondolnánk

Az ilyen épületeknél a tetőszerkezet, vagyis a födém esetében is fontos szerepet kap a vályog. A födémgerendák között vályoggal bevont léceket helyeznek el, ezeket régen vitlifának nevezték. A sárgerenda fölötti rést a gerendák felső széléig földdel feltöltik, majd a padlástér egészét ledeszkázzák. A vitlifák alját sározással vagy nádszövettel (stukatúrnád) teszik egysíkúvá, végül meszelik.

Így néz ki egy vegyes falazat: alul tégla, fölötte vert fal

A mester épp egy vert falú, egy részében vegyes falazatú ház felújításán dolgozik, s mutatja is az alapos munkát, amit ennél a baracsi vályogháznál alkalmaztak: a falak vastagsága eléri a hatvan centimétert, a födémet pedig nem érte át a nyolcvan centiméteres fúrószár… Gondolhatnánk, hogy ez az építkezési forma a szűkösen élő emberek technológiája, mert vályogban lakni sokáig egyet jelentett a szegénységgel, Májer Krisztián azonban árnyalja a helyzetet.

– Én magam is ilyenben élek, most, hogy hazaköltöztem a szülői házba. Nincs ezzel a technológiával a világon semmi gond. Természetes anyagokból áll, sokan direkt ezt keresik. A vályog szeszélyes anyag ugyan, de ha ezt tiszteletben tartjuk, akkor meghálálja. Tudni kell, hogy a vályog egy élő anyag, lélegzik, mozog, felveszi és leadja a nedvességet, ennek megfelelően kell megválasztani a hozzá illő anyagokat. Lélegző vakolatot kell felhordani, hogy ne repedezzen meg a fal. És ellensége a diszperzit, azt biztosan ledobja magáról, csakis mészfestékkel szabad bevonni a falat. Nagy előnye, hogy jó hőtartó, de tilos szigetelni. Ennél a háznál egészen egyedi megoldásokat kellett kitalálnom, mert a megrendelők – egy fiatal házaspár pici gyerekkel – igénye szerint a korábban már beépített tornácról nyitottam a három szobát, így azok most nem egybenyílók. Ablakokat és ajtókat helyeztem át, és a régi padlásfeljáró melletti kamrából egy nappalit is kialakítottam, boltíves ajtókkal, mert így kérték. Hamarosan elkészül. Szép lesz.

A mester, aki valójában nem kőműves, hanem ács, szépen dolgozik. Azt mondja, volt kitől tanulnia.

– Dolgozni apámtól tanultam meg, a szakmát pedig Katona Mihály ismertette meg velem, aki erdélyi lévén adott is, követelt is. Huszonhetedik éve űzöm az ipart, dolgoztam az olaszoknál, németeknél, szlovénoknál, svédeknél. Szeretem a kihívásokat. Csinálok mindent: alaptól a tetőig. Nekem az a legnagyobb büszkeség, ha elégedett a megrendelő.

Úgy tűnik, manapság felfedezzük azt, amit őseink már ezer éve: a vályogház egy ökológiai csoda. Az úgynevezett ökológiai lábnyoma sokkalta kisebb, mint egy téglából épült házé, márpedig ezt sokan fontosnak tartják. Hogy a falak vályogból vannak, attól még lehet benne klíma, infrapanelfűtés, mellette napelemkollektor és esővizes öntöző­rendszer, s minden, amit a mai kor technikai színvonala lehetővé tesz.

Egyébként az is beszédes tény, hogy a legutóbbi népszámlálás adatai szerint hazánkban 700 ezer család (!) él vályog- vagy földfalú házban. Ki ezért, ki azért.