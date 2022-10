Különleges állatok 51 perce

Jugoszláv farkasölők is érkeznek Dunaújvárosba

A Varga’s Bull Kennel tulajdonosa Varga István, aki lányával, Andreával közösen foglalkozik a sarplanic juhászkutyákkal, amelyeket jugoszláv farkasölőként is ismernek. A tenyésztéssel is foglalkozó Varga család tagjai az október 30-i dunaújvárosi versenyre is elhozzák a kutyáikat.

Várkonyi Zsolt Várkonyi Zsolt

Varga István és lánya, Varga Andrea sarplanic juhászkutyákkal, azaz jugoszláv farkasölőkkel számos díjat nyertek már Fotó: a szerző

Varga István 1989 óta foglalkozik ezeknek az állatoknak a tenyésztésével Járják a világot, az országot, nemzetközi és nemzeti versenyeken vesznek részt ezekkel a különleges állatokkal, amelyek közül 23 világkupa-győztes és 23 Európa-győztes, sőt a két fajtahonos országban, Szerbiában és Macedóniában állami kitüntetéseket is kaptak. Hogy mennyire különlegesek ezek az állatok, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a versenyeken részt vevő tenyésztők közül az őket követő is „csak” 5 világgyőztes kutyával büszkélkedhet. Az október 30-i dunaújvárosi versenyre, a Szalki-szigetre várhatóan négy kutyával jönnek, így lehetőség lesz ezeket a különleges állatokat élőben is megismerni. A dunaújvárosi nemzeti versenyt, amelyre 10 fajtacsoportba lehetett nevezni, a Dunaújváros és Környéke Ebtenyésztők Egyesülete szervezi. A kutyakiállításra több kutyafajta várható, így – a jugoszláv farkasölőkön kívül, a teljesség igénye nélkül, egyebek között – angol pásztorkutyák, ausztrál és amerikai juhászkutyák is érkez­(het)nek, de a fajtakategóriák között szerepelnek bokszerek, bulldogok, bullmastiffok, dobermannok, angol és bordeauxi dogok, terrierek, shar-peiek, schnauzerek, bernáthegyik, újfoundlandik mellett uszkárok, chihuahuák és még sorolhatnánk. Két éve, hogy egy interjút készített lapunk Varga Istvánnal, aki különleges termékeiről híres pék és cukrászmester. Ezt a két szakmáját a hobbijának is tekinti. A ragyogó simontornyai üzletében kiállított lenyűgöző kupa-, érem- és egyéb trófeagyűjteménye viszont egy másik szenvedélyéről is mesél az arra járóknak, a kutyatenyésztéssel elért világsikereiről. A sarplaninac juhászkutya, amit Magyarországon a jugoszláv farkasölő névvel illetnek, a szerbiai kétezer-hatszáz méteres Šar-hegységből származó kutyafajta. Ezek gyönyörű, nagytestű és félelmetes jószágok. A feladatuk az volt, hogy a nyájakat a két- és négylábú ellenfelek ellen megvédjék. Ketten még a medvének is elveszik a kedvét a dézsmálástól. Nagyon éber és különleges jellemű állatok. Azt mondhatjuk róluk, hogy éjjel-nappal figyelnek. Kutyák és gazdáik tökéletes összhangban Fotó: MK/TN

Fotós: Makovics Kornél Varga István ’89 óta foglalkozik ezeknek az állatoknak a tenyésztésével. A kutyák egyébként a gazdával végképp barátsággal viselkednek, nem akarnak falkavezérek lenni, ezért nem kell legyőzni azokat, mert nem akarnak a gazdával megvívni. Nagyon hűségesek, és ami különleges tulajdonságuk, hogy minél gyengébb valaki, annál inkább pártolni fogják és a védelmükre kelnek. Amennyiben egy ilyen kutyát megver a gazdája, az abba tönkre is megy, mert azt a csalódást nem tudja feldolgozni. Ezeknek a kutyáknak az átlagos méretei a kanoknál hatvanöt centi marmagasságot és harmincöt kiló a súlyt jelent. Varga Istvánéknak ezzel szemben van nyolcvanhárom centis és kilencvenöt kilós példánya is. Komoly edzésben vannak ezek a kutyák társaikkal együtt, hiszen tíz kilométereket futnak, és ezért dacára ennek a hatalmas súlynak, olyan a sebességük, hogy valósággal repülnek. Nos, Varga Istvánék ilyen kutyákkal járnak kiállításokra, kutyaszépségversenyekre. Jöjjenek ki október 30-án a dunaújvárosi Szalki-szigetre, ahol – egyebek között - ilyen kutyákkal és tenyésztőikkel is találkozhatnak.



