Szép hagyomány minden évben, hogy a hosszú ideje házasságban élők ünnepélyes keretek között erősíthetik meg egymásnak tett fogadalmaikat. Ennek a bensőséges és meghitt pillanatnak az idén október 15-én, szombat este a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme adott otthont. Szabó Mária és Baricza Ferenc a hatvanadik, Vadas Terézia és Török János, Németh Terézia Zsuzsanna és Tóth István, Fülöp Ilona és Szabadi András, Almási Katalin és Csizmadia György az ötvenedik, Rocska Andrea és Végh Tamás a huszonötödik házassági évfordulóját ünnepelte a hétvégén. Elsőként Vargáné Kaiser Katalin Nagyvenyim polgármestere köszöntötte a családokat, rokonokat, vendégeket. Beszédében elhangzott, milyen nehéz és vészterhes világban élünk manapság, melyben különösen fontos, hogy legyen mellettünk egy biztos, megbízható társ, akire minden körülmények között számíthatunk. Különleges ez a nap azért is, mert a jubiláló házasokat több évtized közös múlt köti össze. A házasságban két ember érzelmi és gazdasági kapcsolata egyben a család alapja is. Ebből a közösségből már jó sokat tapasztaltak. A mai napon felelevenednek az egykoron tett fogadalmak pillanatai, házasságkötésük emlékei. Azóta hosszú idő telt el mindannyiuk életében. Ma itt ülnek sokan önök mellett, gyermekek, unokák, rokonok és barátok, azt ünnepelve, hogy sok-sok évvel ezelőtt esküt tettek egymásnak, és ehhez azóta is ragaszkodnak. Az azóta eltelt huszonöt, ötven és hatvan év már megszolgálta az egykori fogadalmaikat és összetartozásuk megerősítését. Ez az ünnep ennek igyekszik méltó keretet adni – hallhattuk többek között Vargáné Kaiser Katalin köszöntőjében.

Vadas Terézia és Török János , Tóth István és Németh Terézia Zsuzsanna, Szabadai András és Fülöp Ilona, Almási Katalin és Csizmadia György az ötvenedik, Rocska Andrea és Végh Tamás a huszonötödik és középen Szabó Mária és Baricza Ferenc a hatvanadik házassági évfordulót ünnepelte

Ezután Domokos Edina Nagyvenyim község anyakönyvvezetője üdvözölte a jubiláló házaspárokat. Egy ősi kínai mondás szerint: „Egy láthatatlan fonal köti össze azokat, akik arra rendeltettek, hogy találkozzanak, helytől, időtől és körülményektől függetlenül. A fonal megnyúlhat vagy összegubancolódhat, de soha nem szakadhat el.” A szerelem nem egy múló pillanat, hanem egy állapot, ami ha szerencsénk van, életünk végéig elkísér minket. És tudják mi még a szerelem? Hogy esténként fogják egymás kezét, hogy úgy őrizhessék egymás álmát. Képesek a másikért változni, ha arra van szükség, és odafigyelnek, mi jó a másiknak. Két ember, akiknek érzései óvják, védelmezik egymást, mint egy láthatatlan szál, akkor is, ha nincsenek együtt. Ezen a szép napon szorítsák meg egymás kezét, azért a sok-sok szeretetért, megértésért, amit a másiktól kaptak, és hogy kitartottak egymás mellett ennyi éven keresztül. Sose érjen véget ez a varázs, amely a több évtizedes házasságukat élteti, és mindig úgy gondoljanak vissza erre a napra és a 25,50 és 60 évvel ezelőttire is, mint életük legszebb napjára! Az anyakönyvvezető szavait követően a házaspárok aláírásukkal is megerősítették házassági fogadalmaikat, ami után az egyik ünnepelt pár férfi tagja, Csizmadia György adott elő egy sokak által ismert dalt. Végül emléklap, virágok átadása és Marics Tamás gitárjátéka, valamint pezsgős koccintás zárta az ünnepséget.

Csizmadia György dallal köszöntötte a jubiláló társakat

A hivatalos perceket követően a legidősebb jubiláló házaspárt Szabó Máriát és Baricza Ferencet kérdeztük a hosszú, együtt töltött életükről.

- Visszagondolva nem volt nagyon nehéz életünk. Természetesen tányérzörgés nélkül nincs házasság, de mindig megértettük egymást. Építkeztünk és mindig Nagyvenyimen laktunk. A papa itt is született, csak akkor még Hercegfalvához tartoztunk. Mérföldkő és a legfontosabb pillanat, amikor a leányunk megszületett. Azóta két unoka aranyozza be idős korunkat. A leány unokánk Ditroidban él és hamarosan szülni fog. Nagyon várjuk már a dédunokát! Fiú unokánk pedig Németországban dolgozik.

- Mivel foglalkoztak nyugdíj előtt?

- Voltam állatgondozó baromfitelepen. Kenyérgyárban is dolgoztam, meg takarítónő voltam utoljára. A férjem darusként tevékenykedett a Vasműben negyven évig – hallottuk a rövid életútban szabó Máriától. Az elhangzottakat a ma már nehezebben halló Baricza Ferenc is megerősítette.