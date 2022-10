Az első nap már múlt hét pénteken lezajlott, amikor is a mesék kerültek főszerepbe a magyar népmese napja alkalmából. Remek hangulatban telt Suplicz Mihály mesélése az elsős és másodikos kisdiákoknak, a 3.-4. osztályosok Meseországban kalandozhattak játékos feladatokkal, az 5.-6. osztály számára pedig különleges meseolvasást tartottak. A pénteki napon a sport került középpontba a magyar diáksport napja miatt, amely során sor- és váltóversenyen vettek részt az alsósok és felsősök egyaránt.

A Vasvári-hét ma tovább folytatódik, mégpedig a látványos és szórakoztató zöld-sárga nappal, amikor diákok és tanárok egyaránt az iskola színeibe öltözve pompáznak majd. Emellett a zenei világnap ünneplése is napirenden van: 10.35-től a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 80 tagú énekkara lép fel a Bartók Színház mögötti színpadon.

A holnapi, keddi nap az állatimádóknak kedvez, ugyanis az állatok világnapja alkalmából az 1. és 2. évfolyam számára kutyás bemutatót tartanak 8–10 óra között, valamint rendőrkutyák érkeznek a 3. és 4. osztályhoz 9 órakor. Ezenkívül 14 órától hétkarikás játékokon mérettetik meg magukat hét tagú csapatok a város hét iskolájából, hét percen keresztül, hét helyszínen.

Szerdán reggel nyolc órától az elsősök meseváltón vesznek részt, ahol ismert mesékről mutatják meg tudásukat a kisdiákok, ami már avatásuk előzetes eseménye. Emellett szintén szerdán tartják meg a vasváris vetélkedőt is. A 12.50-kor kezdődő programon a 6., 7. és 8. évfolyam versenyez 3 fős csapatokban.

Október 6-án, csütörtökön, a Vasvári-hét utolsó napján az aradi vértanúkról emlékezik meg az iskola. Az elsősök hagyományos avatására délután 16 órakor kerül sor, 19 órától pedig esti kalandos túra a terv a felsősöknek.