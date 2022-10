Pászk Norbert egyetemi mestertanár a Fekete Sas Patikamúzeum hallgatóságának legutóbb ezekről a növényekről beszélt és közülük mintegy kéttucatot részletesen be is mutatott. Az előadás elején hangsúlyozottan felhívta a figyelmet, mielőtt bárki a kertből, erdőből, mezőről kezdené el beszerezni a konyhai alapanyagokat, nem árt, ha némileg kiképzi magát, mert bizony vannak mérgezők is a növények között! Azzal folytatta viszont, hogy a vadon termő és növő dudvák minden esetben tele vannak vitaminokkal és ásványi anyagokkal, illetve festékanyagokkal is – pl. karotin, rutin, likopin, antocián -, amelyek szintén jótékony hatásúak. A legtöbb ilyen „gazt” salátanövényként lehet felhasználni, közülük soknak a fogyasztása évszázados hagyományokra tekint vissza és gyógynövényként is ismert. Nem mellesleg sokuk mellett biztosan számtalanszor mentünk már el életünkben, hiszen akár az utcán az árokparton, vagy a saját kertünkben is nőnek, de mivel gazként – vagy még úgy sem – ismertük őket, így nyilván ki is irtottuk. Lássunk hát néhányat!

Drágán vesszük, pedig ingyen van!

Az ismert gyomnövények közé tartozik a ma már egyre inkább népszerűsített gyermekláncfű, más néven pitypang, ami akár szupernövénynek is tekinthető. Mivel azonban erről korábban mi is részletesen írtunk, itt most nem foglalkozunk vele. Sokan ismerik a disznóparéjt is, amit szintén lelkesen igyekszünk kiírtani a kertünkből. Pedig ez a nem túl megnyerő külsejű növény nemcsak ásványi anyagokban gazdag, de meglepően kellemes íze is van. Minden része ehető, ám a levelei és a hajtáscsúcsok a legízletesebbek. Levelei frissen és főzve is fogyaszthatók, adhatjuk, levesekhez, egytálételekhez, illetve spenóthoz hasonlóan is használhatjuk. Magja az amaránt, ami rengeteg fehérjét tartalmaz, nem mellesleg egyébként drága pénzen vesszük a gyógynövényboltokban.

A térkő réseiből is kinő

A következő meglepetés a kövérporcsin – bár ennek jótékony hatásairól is egyre többet hallhatunk mostanság. Ez a földön szétterülő, apró húsos levelű növény szinte mindent túlél, jól tűri a szárazságot is és mindenhol ott van. Mégsem foglalkozunk vele. Pedig, ha tudnánk, hogy megtalálható benne a B-, a C-, és az E-vitamin, rendkívül gazdag Omega-3 zsírsavakban, magnéziumban, riboflavinban, káliumban és foszforban, de tartalmaz még számos más értékes tápanyagot is, ráadásul ehető, biztosan szednénk, ahelyett, hogy irtanánk. Kellemesen savanykás íze miatt a legtöbben főzve fogyasztják, de felhasználásának száma gyakorlatilag végtelen. Használható salátának, fűszernek, levesbe. Készíthető belőle főzelék, krémleves. Szórható kenyérre, rakható zöld vagy gyümölcsturmixba. Vannak, akik savanyúságként, mások fagyasztva tartósítják. Szárítani viszont nem érdemes. Termeszthető is, de ahogy arra Pászk Nobert felhívta a figyelmet, a termesztett növények beltartalma általában nem éri el a vadon növőkét.

A kövér porcsin tele van minden jóval

Fotós: Shutterstock

Érdemes megkeresni!

A sort hosszan lehetne folytatni, de mi most csak felsorolásszerűen tesszük meg, a világhálón bárki utánanézhet ezeknek az ehető dudváknak (az azonosíthatóság kedvéért zárójelben közöljük a növény latin nevét): kátyazsombor (Alliaria petiolata), közönséges nád (Phragmites australis), ánizsillatú izsópfű (Agastache foeniculum), mezei árvácska (Viola arvensis), madárkeserűfű (Polygnum aviculare), salátaboglárka (Ranunculus ficaria), katángkóró (Cichorium intybus), fehér libatop (Chenopodium album), keszeg saláta (Lactuca serriola), nagy csalán (Urtica dioica), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris).