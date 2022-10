Az ilyenkor megszokottak szerint idén is fogalmi rend változás is lesz. A dunaújvárosi temetőnél a parkolást idén is segítik a rendőrök és a polgárőrök. Október 29-től a sírkertbe autóval csak érvényes rokkant kártyával lehet behajtani, de behajthat még, aki idős, 75 év feletti hozzátartózóját viszi autóval. A sírkert területén fokozottan figyeljenek az autósok a gyalogosokra, hiszen ilyenkor elsősorban nem a közlekedésre figyelnek a megemlékezők, de természetesen a gyalogosok is fokozott figyelemmel közlekedjenek. Értékeiket ne hagyják az autóikban látható helyen. A táskák külső zsebeiben a mobiltelefon, a pénztárca és a lakáskulcs nincs biztonságban, azokat célszerűbb a nehezebben hozzáférhető rekeszekben, vagy a ruházat belső zsebében tartani. Amikor vízért mennek, vagy a konténerhez, a sírhelynél ne hagyják őrizetlenül táskáikat! Idén nem lesz reflektoros rásegítés a parkolóban, aki sötétedésnél érkezik vigyen magával elemlámpát.

A temetőben és környéken több rendőrrel, polgárőrrel találkozhatnak, ha mégis megtörténik a baj forduljanak hozzájuk, vagy hívják a 112-t.

Meghitt megemlékezést, és balesetmentes közlekedést kívánunk.