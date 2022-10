Megrendítő eset hívta életre a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság „Ongai Gábor Emléktorna és Sportnap” elnevezésű, idén már a negyedik alkalommal megrendezett sportfesztiválját. A 2018 tavaszán váratlanul elhunyt rendőr őrnagy emlékére megtartott rendezvényt idén 2022. szeptember 30-án, pénteken tartották meg a kalandparkban. A helyiek mellett a megyéből is szép számmal érkeztek rendfenntartó csapatok, amelyek a futballpályán vívott barátságos csaták mellett, egészségügyi szűrésen is részt vehettek.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság elhunyt kollégájának tiszteletére szerveztek labdarúgótornát és sportnapot. A közösség életében meghatározó szerepet betöltő Ongai Gábor tragikus távozásával maga után hatalmas űrt hagyott, de a gyász és a hiány valami új létrehozását, egy közösségi eseményt generált. A megható esemény negyedik éve bizonyítja, hogy mennyire becsülte és értékelte a rend­őrség közössége volt kollégáját. A közösségi eseménnyel talán könnyebbé tették a feldolgozhatatlant. Hiszen a kollégáknak is sokkoló volt, a közösség elismert tagjának hirtelen halála, a hozzátartozóknak pedig leírhatatlanul fájdalmas az apa, vagy a férj elvesztése. Az Ongai szülőknek pedig az is elképzelhetetlenül megnehezítette a gyászt, hogy rövid egymásután két fiúkat is elvesztették.

A délelőtti megnyitón elhangzott a rendőr őrnagy rövid szakmai életpályájának bemutatása, amelyből egy példaértékű életút rajzolódott ki, még azok számára is, akik személyesen nem ismerték az emléktorna névadóját.

Suszter Tamás rendőr ezredes nyitotta meg az eseményt

Suszter Tamás rendőr ezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője nyitotta meg az eseményt. Külön köszöntötte a megjelentek között az Ongai testvérek családját. Mint elmondta a kapitányság vezetője, a mai torna már az ötödik lenne, ha a pandémia nem szól közbe. Reményét fejezte ki, hogy a reggeli esős időjárás nem befolyásolja a rendezvény sikerét.

A város önkormányzatát Orosz Csaba képviselte, aki a rendvédelmi szervek összetartását emelte ki. Végül a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, Petrás Gábor üdvözlő gondolataiban egy mondást idézett fel, amely alapján: „ha barátaid vannak, családod is van”.

Ongainé Dzsugán Viktória, Ongai Gábor özvegye is részt vett a sportnapon.

– Suszter Tamás kapitányságvezető úr kezdeményezése megható, a létrejött eseménysorozat pedig Gábor szellemiségéhez abszolút méltó kezdeményezés. Hiszen ő ilyen volt, barátságos, jókedvű, sportszerető. Ráadásul a rendvédelmi kollégáknak is szükségük van, manapság talán még inkább az ilyen típusú rendezvényekre – mondta el az özvegy.

Az idei évben a versengést a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet csapata nyerte, második az adonyi, amíg a dobogó harmadik fokára a székesfehérvári csapat állhatott fel.