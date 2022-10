„Az önkormányzat által korábban előírt 10 Celsius-fok lesz az Intercisa Múzeumban. Pontosabban, nálunk már az átállás megtörtént, hiszen éppen ma végeztek a szükséges beállításokkal. Zajlik a kőtár téliesítése is” – fogalmazott lapunknak az intézmény igazgatója, Farkas Lajos, aki kifejtette:

– A legfontosabb hír, hogy az Intercisa Múzeum nem zár be, azaz továbbra is várjuk a látogatókat keddtől péntekig 10 és 14 óra között. A látogatáshoz azonban mostantól előzetes bejelentkezés, regisztráció szükséges. Ezt előzetesen a múzeum telefonszámán (06-25/408-970), vagy elektronikus levélcímén (intercisa­[email protected]) tehetik meg az időszaki, illetve állandó kiállításaink iránt érdeklődők. Az intézményben két egységet, a portát és a gazdasági irodát külön hősugárzóval fűtjük majd. A munkavállalók egy része otthoni munkavégzés keretében látja el aktuális feladatait. Az Intercisa Múzeumnak két fenntartója van, az egyik az önkormányzat, a másik pedig a magyar állam. A közgyűjteményekről szóló törvény előírja, hogy 16 Celsius-fokot garantálni kell a tároló helyiségekben. Erről tájékoztattam az önkormányzatot is. Igyekszünk megtenni mindent, amit lehet. Az idei évben még négy, részben pályázati finanszírozásban megvalósuló programunk lesz: két kiállítás, egy előadás és a hagyományos adventi játszóház. Ezeket mindenképpen megtartjuk, ám a múzeum látogatóinak érdemes lesz melegen öltözniük.