A zene világnapja alkalmából idén is koncertet szervezett a zeneiskola. Koós-Balázs Eszter, az intézmény kommunikációs munkatársa kihangsúlyozta, a hosszú évek óta megrendezett, világnapot ünneplő eseményen igyekeznek mindig újat felmutatni. Ebben az évben az intézmény zenekarai varázsolták el előadásukkal a jelenlévőket. Az eseményt Czibusák Éva és Lakatos Angéla duóprodukciója indította, később pedig a vonós-, a harmonika- és fúvószenekar is zeneszóval töltötte meg az iskola előtti teret. Az előadott darabok között felcsendült számos népdal, Johann Sebastian Bach Parasztkantátája, valamint Miriam Makeba világhírű énekesnő nótái közül az ismert Pata Pata és Ring Bell című dalok feldolgozása.

A zeneiskola számára ez a jeles nap nagyon sokat jelent, hiszen mindenük a zene. Céljuk a rendezvénnyel az volt, hogy egy sokszínű produkciót varázsoljanak a közönség elé, akik így át tudják élni a zene jótékony hatásait. A dal univerzális nyelv, így azt mindenki érti, az közösségeket tart össze. A pénteki koncerttel felvidítani, megnyugtatni, és feltölteni kívánták az arra ellátogatókat.

A jószoli lakói által készített ajándéktárgyak

Fotós: Ihasz Martin

Koós-Balázs Eszter nyitó beszédében elmondta, a zene világnapja kezdeményezés arról is szól, hogy spontán megnyilvánulásként az utcán és tereken is muzsikáljanak zenészek, énekesek és a komolyzene előadói. A rendezvénnyel ezt a kezdeményezést kívánták megvalósítani a program szervezői és fellépői.

Az eseményen Sándor Annára, az iskola névadójának lányára is emlékeztek. A 73. élet­évében elhunyt csellóművész sokáig fontos szerepet játszott az iskola életében: nyomon követte az intézmény eseményeit, számos alkalommal látogatást is tett a zeneiskolába, az édesapjának emelt szobor avatásán is részt vett, valamint a Liszt Ferenc Kamarazenekart is elhozta városunkba. A zene ünneplése mellett a rendezvény egy nemes célt is képviselt. A koncert alatt lehetőségük nyílt a jelenlévőknek a Jószolgálati Otthon Közalapítványt támogatni, hiszen különböző, az otthon lakói által készített ajándéktárgyakat vásárolhattak a résztvevők. A koncerten a napközi otthon számos lakója is részt vett, akik nagy élvezettel hallgatták a zenekarokat, és táncra is perdültek az ütemesebb számok hallatán.

A koncert végezetével a zeneiskola kezdő diákjai szimbolikusan is gyökeret eresztettek az iskolába, ugyanis árvácskákat ültettek az intézmény parkjában, ezzel szépítve a környezetet, és kifejezve elköteleződésüket a zene iránt.