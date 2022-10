Számtalanszor hiúsul meg valami fontosabb, értékesebb dolog pusztán azért, mert legyintünk: á, úgysem tudom megcsinálni! Pedig hát aligha tudhatom, hogy képes vagyok-e valamit véghezvinni, ha meg sem próbáltam. Szokták is mondani az örök érvényű sporthasonlattal: kapura törő támadás nélkül biztosan nem lesz gól. Vagy ahogyan apám állt hozzá a dolgokhoz, amikor azzal próbáltam kibújni valamilyen feladat alól, hogy azt mondtam, én azt nem tudom megcsinálni: amit az egyik ember képes volt megcsinálni, az a másiknak is menni fog. És tényleg! Ma már tudom, hogy a legtöbb dolog – még ha nagyobb idő és energiabefektetéssel is – megvalósítható. Csak hinni kell magunkban!