Mi jellemzi a Z generáció nemzedékét? Hogyan lehet közelíteni egymáshoz, áthidalni a generációs különbséget? Hogyan építsünk jó kapcsolatot a gyerekeinkkel? – erről is beszélt legutóbb Bereczki Enikő. Keveset tudunk az 1995 és 2009 között születettek nemzedékéről, állítja a szakember, és rögtön hozzáteszi: a generációs karakterisztikát érdemes rugalmasan kezelni, hiszen a személyiségjegyek, a neveltetés, a szocializáció felülírhatják a generációs jellemzőket.

Ami biztos: a mostani 13–26 évesekre hajlamosak a szülők, a pedagógusok, a munkáltatók is bélyegeket sütni, hogy lusták, felszínesek, nem foglalkoznak másokkal, nem akarnak felnőni, hanyagok, csak a pénz, a kütyük és a menő cuccok érdeklik őket. Ugyanakkor szerinte szülőként, munkaadóként is elengedhetetlen, hogy együttműködjünk velük, túl tudjunk lépni az előítéleteinken, és ne mélyítsük tovább a generációs szakadékot.

– A kor, amelyben élünk, lenyomatot hagy rajtunk, főleg gyermekként, amikor a személyiségünk, identitásunk még alakulóban van. A Z generáció is nagyban mutatja annak a korszellemnek a tüneteit, amelyben mozog, és az életkori sajátosságok is kikerülhetetlenek. A mai tinédzserek, fiatal felnőttek rendkívül nehéz korszakban nőnek fel, és még az online térben sincsenek feltétlenül egy platformon a szüleikkel, nagyszüleikkel.

Más generáció használja az Instagramot, a Facebookot és a TikTokot. Annak, hogy megmaradjon velük a kapcsolat, még ha különböző médiatartalmakat is fogyasztunk, előfeltétele, hogy mennyire vagyunk tudatosak a digitális eszközök használata terén szülőként. Nem kell feltétlenül komfortosan mozognunk az online világukban, és ismernünk a legújabb influencereket, platformokat. Ne akarjunk fiatalabbnak tűnni, és az ő szlengjüket beszélni, de ha okoseszközt adunk a kezükbe, és megengedjük, hogy a közösségi oldalakat használják, legyünk tisztában azzal, milyen tartalmak fogadják őket. És nagyon jó, ha van egy biztos pont az életükben az osztálytársakon kívül, egy felnőtt, aki, ha kell, józanul közbe tud avatkozni. Szánjunk rájuk időt, és legyünk nyitottak velük: kikkel csetelnek, kiket követnek. Egy idő után pedig hagyjunk nekik önállóságot: ha túlzottan kontrolláljuk őket, úgy élik meg, mintha nem bíznánk bennük eléggé.

Fontos lenne a bizalmi kapcsolat

Fotós: © Cseh Gábor

Bereczki Enikő állítja: a kamaszkori identitáskrízis megúszhatatlan, és az egész család struktúráját átszervezi. A szülőket pedig megnyugtatja: nem az a jó kamasz, aki sohasem internetezik, aki „a legjobb barát”, aki nem lázad, hanem aki a maga módján felteszi az élet nagy kérdéseit, és ezeket átforgatja magán. Kamaszkorban nem romlik el menthetetlenül a kapcsolat – a gyermek ugyanúgy szereti a szülőjét. Csak mint a dackorszakban, érzelmileg instabil állapotban van.

