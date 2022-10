Nagykarácsony - Október 22-én délután az Esőcseppekért Alapítvány az együttműködő partnereivel különleges őszi programra várja az érdeklődőket.

A helyi Levendulás Tündérkert halloweenösvénye a rendezvénnyel egy időben nyitja meg kapuit, s azt mindenki a saját készítésű töklámpásával járhatja be. A lámpás alapanyagául szolgáló tököt a helyszínen is be lehet szerezni. De tökös finomságokkal is készülnek a rendezvény szervezői, például – Linda levendulás kézműves termékei mellett – kemencében sült sütőtököt és töklét is lehet majd vásárolni.

Délután 14 órától este 18 óráig a helyszínre várják a szervezők Vaklufis Norbit Tamival, akikkel az alapítvány arborétumos eseményén már találkozhattak a résztvevők. Norbival érkezik egy arcfestő hölgy is, Zsuzso. Az alkotásokat az alapítvány biztosítja.

A MaNoKa-Tanya jóvoltából a lovaglás szerelmeseinek is kedveskednek a szervezők. Szellő nevű lovuk szállítja majd a kis zsokékat.

Az alapítvány az esemény egész ideje alatt szívesen fogadja a támogatásokat a sajátos nevelési igényű (SNI-s), érintett gyerekek javára.