„Csengő hív a tanterembe.

Vár a betű, számok, lecke...

Óvó nénik, kispajtások

néha azért visszajárok.”

Mentovics Éva

Új kihívások várnak rátok

Kedves Gyerekek!

Arisztotelész szerint „A tanítás gyökere keserű, de gyümölcse édes.” Tudom, a tanulással és feladatokkal teli hétköznapokban, vagy amikor egy dolgozatra, felelésre készülve újra és újra átrágjátok magatokat a tananyagon, nehéz ennek a gyümölcsnek az édességét látni. De higgyétek el, eljön az idő, amikor megértitek, mekkora jelentősége volt minden, tanulással eltöltött percnek. Ugyanis az itt megszerzett tudásotok az a biztos alap, amire építkezve megvalósíthatjátok kitűzött céljaitokat, álmaitokat. Legyetek hát hálásak tanáraitoknak, akik sok szeretettel, néha bizony cseppnyi szigorúsággal, de mindig a Ti érdekeiteket szem előtt tartva rakják le ezeket a stabil alapköveket, és köszönjétek meg szüleiteknek, hogy segítenek ezen az úton Benneteket.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az oktatás izgalmát…” Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar biokémikus gondolatai ezek. És valóban: az iskolában már háttérbe szorul a gondtalan játék, egyre több a feladat és a kötelesség. De egyben egy új univerzumot is feltár az iskola kapuja. Olyan, számotokra eddig ismeretlen élményeket tapasztaltok meg, amelyek által iskolás éveitekre mindig csodálatos, izgalmas időszakként fogtok emlékezni, ahol nem csupán rengeteg tudással, de számos emberi értékkel is gazdagodtatok.

Minden tanév új kihívásokat tartogat, új feladatokat hoz magával – nem csupán a gyermekeknek, hanem pedagógusaik, szüleik számára is. A szokásosnál is jobban igaz ez talán most, hiszen bizonytalan, nehéz időszakot él a világ. De hiszem, hogy időnként szükségünk van a nehézségekre az életben, mert az az út, ami mindig könnyű, nem tanít meg minket szembenézni a kihívásokkal, nem ösztönöz arra, hogy a legjobbat, legtöbbet hozzuk ki magunkból.

Kedves Diákok!

Kívánok nektek a tanévhez kitartást, szorgalmat, jó egészséget, és persze sok-sok élményben gazdag, barátok között megélt örömteli pillanatot!

Dr. Molnár Krisztián,

a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke

A mellékletben szereplő általános iskolák települései: Dunaújváros, Rácalmás, Kulcs, Adony, Ercsi, Iváncsa, Pusztaszabolcs, Perkáta, Nagyvenyim, Mezőfalva, Nagykarácsony, Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás és Dunaföldvár. Nézegessék, gyönyörködjenek bennük, legyenek büszkék rájuk, mutassák meg tesónak, nagymamának, nagypapának, nagybácsinak, nagynéninek, rokonoknak, barátoknak, és tegyék el emlékbe!

Külön köszönet azoknak a támogatóinknak, akik ezt a szerepvállalásukkal lehetővé tették!

Közösen a jövő nemzedékéért

Amikor egy kisgyermek iskolába megy, új környezetbe kerül nemcsak ő, hanem mi, szülők is várakozással és izgalommal tekintünk ez elé. Ahhoz, hogy jól érezze magát ott és egyénisége jól fejlődhessen, nagy felelősség hárul az iskola közösségére, pedagógusaira. Közös jövőnket ők, a gyermekek jelentik.

Emlékeznek arra az idézetre, amely egy bölcs indián szájából hangzott el egykoron, aki figyelembe vette fiai, unokái és az azt követő generációk érdekeit is? Nos, ő mondta azt, hogy a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Napjainkra lefordítva bizton állíthatjuk azt, hogy a jövő, a jövőnk csak a gyermekeken, gyermekeinken keresztül értelmezhető. Ahhoz, hogy ezek a gyerekek felnőttként is szeressék településüket, olyan életet kell élniük már az iskolás időszakban, amely megalapozza későbbi szeretetüket, lojalitásukat az adott település iránt. Ehhez pedig élhető településekre, élhető környezetre van szükség, amelyek egyik legfontosabb színterei az iskolák. Ezt biztosítani egy közös feladat, amiben megvan mindenkinek a szerepe, feladata, legyen az szülő, pedagógus, iskolaigazgató, vagy politikus.

Az elmúlt években az általános iskolába járó gyermekek száma továbbra is növekedést mutat. Ezzel együtt jogos igényként mutatkozik az épített környezet megújulása, az infrastrukturális fejlesztések pályázati lehetőségeinek és egy-egy intézmény konkrét céljainak összehangolása iránt. Ez – a többi között – az állami fenntartású köznevelési intézmények beruházásainak célirányos támogatását, a minőségi, befogadó oktatási környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtését jelenti, amelyre a közelmúltból is számos jó példát említhetünk.

Persze ezeket a fejlesztéseket továbbra is folytatni kell, amelyek lépésről lépésre valósulhatnak majd meg.

Így e kis írás végén talán megosztanék egy személyes gondolatot is. Dunaújvárosiként én is itt jártam általános, majd középiskolába, a Móriczba és a Széchenyibe. Felnőtt gyermekeim is ott végeztek, ahol egykoron magam is koptattam az iskolapadot. Az iskolában kötődő önzetlen barátságok egy életen át elkísérnek. Ma is jó szívvel gondolok ezekre az évekre.

Várkonyi Zsolt

főszerkesztő,

Dunaújvárosi Hírlap, duol.hu

A Pannon Oktatási Központ Magángimnázium egyedülálló lehetőségeket kínál



Tudás, tapasztalat, jövő – és rengeteg élmény a diákoknak

Városunk magángimnáziumában a POK-os diákok modern technikával felszerelt, légkondicionált tantermekben tanulhatnak, bel- és külföldi tanulmányi kirándulásokon, illetve számos, tanórán kívüli tevékenységen, szakkörön vehetnek részt. Elhivatott pedagógusok iránymutatásával képezhetik magukat az ide járó fiatalok, akik mindemellett lehetőséget kapnak arra is, hogy kibontakoztathassák tehetségüket a tudomány és a művészet különböző ágaiban. Az iskola nyújtotta lehetőségeket Pleszné Antal Ágnes és Baráth Gyula igazgatóhelyettesek vázolták.

Baráth Gyula és Pleszné Antal Ágnes igazgatóhelyettesek Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Megvalósult tervek

2019 szeptemberében elindult az első hat évfolyamos gimnáziumi osztályunk, akik ma már tizedik osztályosok. Szárnyaló eredményeik minden tantárgy vonatkozásában nyomon követhetők mind az iskolai tanulmányokban, tanulmányi versenyeredményekben, az országos kompetencia¬mérésekben (országos átlag feletti eredmények), és többen már felsőfokú nyelvvizsgával is büszkélkedhetnek az első választott idegen nyelvből. Vitathatatlan tény, hogy a csoportbontásokban tanult tantárgyak, az egységes követelményrendszer, a szaktanárok magas színvonalú munkája olyan tudást alapoz meg 9. osztályra, melyre méltán lehet építeni a gimnáziumi tananyagot a továbbtanulás eredményességét biztosítva. Nem elhanyagolható előny továbbá az sem, hogy a hat évfolyamos rendszerben tanuló diákok már hetedik osztálytól tanulják a második idegen nyelvet is, ami szintén fontos lesz/lehet a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás szempontjából. A sikeres nyelvtanulás egyik kulcsa a csoportbontott oktatás, amely minden tanuló számára az aktuális nyelvismereti szintjének megfelelő képzést kapja, mely csoportokból az átmenet biztosított a tanuló tudásához, tempójához igazodva ezzel elősegítve az egyenletes haladást, a nyelvvizsga, majd az előrehozott közép/emelt szintű érettségi minél hamarabbi megszerzését.

Az intézmény tanári kara elkötelezett a „Tudás, tapasztalat, jövő” jelmondat szellemiségé iránt

Fotós: POK

A POK idén májusban ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját

Tanévkezdés

Évről évre növekszik a diákok száma a Pannon Oktatási Központban, idén májusban ünnepeltük a nappali gimnázium fennállásának tizedik évfordulóját. A 2022/2023-es tanévben is három új osztályt indítottunk, egy kisgimiset (hat évfolyamos képzés) és két kilencedikest. A létszámnövekedésnek örülünk, és továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megőrizzük a családias jellegű légkört, éppen ezért hagyományoknak megfelelően idén is október 8-án, a családi napunkon kötetlenebb formában, közös sütögetés, sportos, játékos vetélkedők során igyekeztünk összekovácsolni az oktatásban részt vevő mindhárom szereplőt: a diákokat, a szülőket és a pedagógusokat. Ez az alkalom nagymértékben segíti az első tanévüket megkezdő diákok könnyebb beilleszkedését.

Sok a különleges program is

Fotós: POK

A felsőbb éves diákjaink előrehaladására is nagy figyelmet fordítunk. Az elmúlt hévégén került megrendezésre a pályaorientációs napunk, amely alkalmával tanulóink több hasznos és érdekes előadáson vehettek részt. Számos hazai egyetem mutatkozott be ezen a napon, külföldi továbbtanulási lehetőségekről tájékozódhattak diákjaink, de pályaválasztási tanácsadás is segítette a még gondolkodókat. Ezen kívül dr. Lente Gábor, a PTE professzora két témában tartott előadást az érdeklődőknek.

A tudásközpont szimbóluma

Fotós: POK

Emelt szintű képzés

Néhány évvel ezelőtt indítottuk el az emelt szintű természettudományi tagozatot, amely keretén belül a biológia–kémia és a matematika–informatika tantárgypárokat tanulják emelt szinten a diákok. Örömünkre szolgált, hogy a „biosz–kémia” tagozat hirtelen népszerű lett, és az eredmény is hamar megmutatkozott az OKTV eredményén, de mára a „matek–infó” tagozat is nagyon kedvelt. A jelentkezések számának alapján az emelt szintű angol tagozat a legnépszerűbb az iskolában, de minden évben biztosítjuk német nyelvből is az emelt szintű oktatást, továbbá francia és spanyol nyelvet is választhatnak a fiatalok második idegen nyelvként.

Mind az idegen nyelv, mind a matematika úgynevezett sávos oktatásban történik, ami azt jelenti, hogy évfolyamonként egy időben történik a tantárgyak oktatása, így a meglévő tudásszint alapján soroljuk be a tanulókat a bontott csoportokba, ezáltal mindenki a megfelelő ütemben és módon tudja elsajátítani a tananyagot.

Nyelvvizsga

Mivel az intézmény négy nyelvvizsgahelynek ad otthont (Debreceni Egyetem a DExam, a Pécsi Tudományegyetem az ECL, a Goethe Intézet, illetve a Budapesti Gazdasági Egyetem a BGE szaknyelvi nyelvvizsga helye), így lehetőség nyílik arra, hogy a diákok az iskola falain belül, megszokott, ismert környezetben tegyék le a nyelvvizsgát.

Családi napon önfeledten együtt: diákok, szülők és pedagógusok

Fotós: POK

Tehetséggondozás

Az intézmény elkötelezett a tehetséggondozás mellett. Intézményünk 7 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az elmúlt tanévben tanórán kívüli, szakköri terveink megvalósítására. A Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetség Program az intézményünkben folyó munkát méltónak találta arra, hogy az idei tanévben újabb 5 900 000 Ft értékű (NTP-TMV-22 kódszámú pályázati program) vissza nem térítendő támogatásban részesítse, amelyet a már működő szakköri kereteken belül használunk fel a diákok nagy örömére. A támogatást iskolánk a robotikaműhely, a földrajz, a mindennapi matematika és a média elnevezésű szakkör további eszközfejlesztésre fordítja. Média¬szakkörünket Pachmann Péter tévés szakember vezeti. Lelkes és felkészült munkájának köszönhetően az évente elkészülő kisfilmjeink számos elismerést begyűjtenek, így pl. az elmúlt tanév alkotása – „A lélegeztetőgép” – is többszörös díjnyertes kisfilm lett különböző kategóriákban.

Az idén másodszor szavazott intézményünknek bizalmat Nemzeti Tehetség Program és a Miniszterelnökség az általunk megrendezett országos „Barangoljunk be a világot virtuálisan” elnevezésű verseny kapcsán, amely megrendezésére az elmúlt tanévben 1 100 000 Ft, az idei tanévben pedig 1 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Pannon Oktatási Központ Gimnázium. Versenyünkre mára már 315 tanuló nevezett, amire méltán büszke a két szervező is, Jakab Beáta és Cser Ádám pedagógusok.

Szakköreink, a tehetségazonosítók arra szolgálnak, hogy a diákok felismerhetik erősségeiket, mi az, ami a leginkább érdekli őket, amiben tehetségesek. Büszkék vagyunk diákjaik versenyeredményeire, az elmúlt tanévben például öten is kiérdemelték a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. Természetesen mindez nem jöhetne létre egy olyan kiváló tantestület nélkül, ahol mindenki a maximumot hozza ki magából, ahol mindenki elkötelezett a „Tudás, tapasztalat, jövő” jelmondat szellemiségének!

Elérhetőség

Pannon Oktatási Központ Magángimnázium

2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.

Tel./fax: +36-25/431-890

e-mail: [email protected]

www.pok.suli.hu