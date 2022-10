Iváncsa A település közművelődési feladatait a helyi művelődési központ és könyvtár látja el. Ennek kapcsán Rudas Attila igazgatóval beszélgettünk, aki elmondta, Budapestről érkezett a településre, és immár hatodik éve vezeti az intézményt.

– Az Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ egy integrált közművelődési intézmény, amely három egységet foglal magában, a faluházat, a könyvtárat és a helytörténeti gyűjteményt.

– Önkormányzati fenntartású létesítmény vagyunk, a gazdasági tevékenységet az önkormányzat végzi, a mi feladatunk a programok szervezése. Igazgatóként összefogom a három intézményt, amelynek öt dolgozója van, egy nyugdíjas tanárnő – aki egyben településünk díszpolgára is –, aki a helytörténeti múzeumban lát el feladatokat, egy könyvtáros, egy 4 órában alkalmazott asszisztens, valamint egy, a közmunkaprogramban foglalkoztatott takarító és jómagam. A programok, rendezvények szervezésében, a vendéglátásban, vagy éppen a reprezentálásban viszont mindig nagy segítségünkre vannak a civil szervezetek.

– Iváncsán egyébként a civil szféra meglehetősen erős és a civil szervezeteknek meghatározó szerepük van a közéletben. Számtalan nagy létszámú egyesület és alapítvány működik a településen, amelyek programokat is szerveznek, így azokat is kiszolgáljuk. De azokon kívül helyet kapnak az épületben a különböző mozgásos csoportok, szakkörök és egy nagyszerű, helyi színjátszócsoporttal is büszkélkedhetünk.

– Az intézmény keretein belül működik egy, a térségben egyedülálló helytörténeti gyűjtemény is, ahol fotók, régészeti leletek, régi térképek, de termelőszövetkezeti és magánjellegű iratok, valamint a földművelést és az állattenyésztést felölelő néprajzi tárgyak segítségével tekinthetünk vissza a település múltjába.

Rudas Attila már hat éve vezeti a közösségi centrumot Fotók: LI

Fotós: LI

– A rendezvények száma évről évre változik, de ha beleszámítom a falunapot, az adventet és a gyereknapot is – amelynek java részét mi bonyolítjuk le –, akkor ki merem jelenteni, hogy a faluból már mindenki járt a művelődési házban legalább egyszer, ha nem többször.

– Az elmúlt időszak legutóbbi programsorozata a könyvtári napok volt, a következő kiemelt esemény az önkormányzattal és civil szervezetekkel közösen szervezett adventi időszak lesz, ahol nagy volumenű, a négy vasárnapot felölelő, a tavalyihoz hasonló elemeket felvonultató programokkal készülünk. Azonban az iváncsaiak addig sem maradnak program nélkül. Október 22-én a főtéren halloweenpartit rendez az Iváncsai Községvédő és Szépítő Egyesület. Minden jelmezben érkező jutalmat kap, és a sztárvendég Király Viktor lesz – mondta el lapunknak Rudas Attila, az intézmény igazgatója.