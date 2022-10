Daruszentmiklós

Az óvodások – a jövő iskolásai – is részt vettek az ünnepségen

A múltat a nagy mesemondónak, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjének kedves, és ahogy ő írta, tanulságos története idézte meg. A 1913 óta iskolaként működő ódon épület hangulata még hangulatosabbá tette az ünnepet.

Színvonalas produkciót mutattak be a dráma- és táncszakkörösök

Az első tanító néni személye az egész iskolás korszakunkat döntően befolyásolhatja. A szerencséseknek egész életükre kedvet adhat a tanuláshoz. A daruszentmikósi elsősöket egy elhivatott, rájuk már most roppant büszke pedagógus, Ferenczi Henrietta vezeti.

– Örömmel vettem ezt a kihívást, a közös munkát az elsősökkel. Azt hiszem, minden pedagógus szívesen veszi a hasonlókat. Hárman tanítjuk őket, én vagyok az osztályfőnökük. Az a célunk, hogy a hivatásunk adta lehetőségek között mindent megadjunk a számukra. Most az alapok alapos lerakásánál tartunk, szeretnénk, ha biztosan építkezhetnének rá a tanulmányaik során.

A csoportképen elöl Ferenczi Henrietta, az elősök tanítónője

– Az ön munkája nyomán születnek az itteni iskolások vidám énekes és táncos műsorai. Az eszköztárában benne van a szigorúság is?

– Hogyne! Persze kellemesen viselhető módon. A legtöbbször vidám dolgokat mutatunk be vele, de attól a szabályait már kisgyermek korban is szigorúan be kell tartanunk, hiszen attól lesz szép és élvezetes a produkciónk. Ezt szeretném az elsősöknél is elérni, hogy a szükséges szigor az iskolai tanulásban is az élvezetes közös sikerünket hozza.

– A kicsik egy szűk hónapnyi iskolaidő után máris egy komoly produkcióval lepték meg a közönséget.

– Ez a gyermekek tehetségének, ügyességének és a három tanító munkájának a közös gyümölcse volt. Minden tanórát jókedvű énekkel, mondókákkal kezdünk.

– Élvezik, hogy ők már „nagyok”, iskolások lettek?

– Föltétlenül, de persze vannak még olyan megnyilvánulásaik is, amiből azt érzem, hogy az óvoda varázsa még kicsit fogja őket. A mai napon fogadalmat tettek, és mostantól ők is büszke iskolásokká váltak. Benedek Elek az iskolánk névadója, aki 1859. szeptember 30-án Kisbacon született. Ehhez a dátumhoz kötődik nálunk az elsősök befogadása is. Ezekre az alkalmakra választunk egy-egy meséjét, amit bemutatunk a közönségnek.