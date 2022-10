De mi is az a Kutatók éjszakája? A Kutatók éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. Szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, labor-bejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhet a tudományos kutatás számos új eredményével.

A mesekvíz egyik szereplője, Grabowski a Macskafogóból

Nem volt ez másképp Dunaújvárosban sem. Ha nem is éjszaka, de kora és késő este nagy volt a forgalom a Dunaújvárosi Egyetemen. Nagyrészt családok látogatták meg az eseményt, javarészt általános iskolás gyerekkel, de jó néhány óvodás korúnak tippelt kicsit is láthattunk. Az utóbbi nem véletlen, hiszen játszani lehetett retró videójátékokkal – Super Mario, Nintendo –, és nagy sikere volt a mesekvíznek. Olyan kérdésekre kellett válaszolni, mint például: mihez értett Mekk Elek?, hogy hívták Frakk gazdáját, vagy például ki szólítja be a betegeket dr. Bubóhoz?

Minden évben sokan érdeklődnek az öntési folyamatok bemutatásánál, akinek kedve volt hozzá, saját maga kiönthette alumíniumból az egyetem logóját, és természetesen haza is vihette.

Marcipánból készíthettek figurákat a résztvevők

A gyerekek kedvencei közé tartozott még a csokiöntés, amit „gyári” táblás csokiból hajtottak végre, és dekorcukorral díszítették, de a marcipánból gyúrt figurák is sikeresek voltak.

A komolyabb dolgok közé tartozott a 3D-s nyomtatás, ahol polipot is készítettek, de rendkívül érdekes volt a pohár vízben az örvényképzés, vagy az ipari ultrahangos vizsgált. (Ez teljesen azon az elven alapul, mint az orvostudományban egy hasi ultrahang-vizsgálat.)

E sorok szerény képességű írója ott vesztette el a fonalat, amikor láthatóvá tették a hanghullámot. De ami a lényeg: érdekességből nem volt hiány, ezért mindenki jól szórakozott.