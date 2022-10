A Mezőföldvíz Kft. szeptember elején a Családi- és Sportnapján tartotta meg az „Víz az élet bölcsője” című rajzpályázat eredményhirdetését. Az óvodáskorú gyermekek részére még 2021-ben meghirdetett rajzpályázat az „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korában” című KEHOP projekt részeként valósulhatott meg a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás céljából.

A pályázati felhívásra összesen 124 pályamunka érkezett be 16 óvoda gyermekeitől. A rajzok kiértékelését követően a zsűri az első 6 helyezettet díjazta és további 4 alkotást különdíjban részesített a rendezvényen. A 16 óvoda pedig, amelyeknek óvodásai pályamunkát küldtek be, egy-egy, több mint 30 000 Ft értékű készségfejlesztő csomagban részesültek. Térségünkben a rácalmási Manóvár Óvoda, a baracsi Négy Vándor Óvoda, a nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda, a kisapostagi Mosolykert Óvoda és a dunaföldvári Eszterlánc Óvoda vett részt a pályázaton.

A csomagok összeállításánál kiemelt szerepet kapott a közösségi, kooperációs együttműködési készségek fejlesztése. Az ajándékcsomagok az alábbi játékokat tartalmazták: 1 csomag 100 db-os hálós műanyaglabda, 1 doboz 100 db-os fa építőkocka szett, 1 db 7 részes játszósátor szett, 1 db óriási kooperációs ejtőernyő, és 10 db "Egy csepp a csatornában" c. gyermek kiadvány. A csomagok összeállítása nem csak a gyermekeknek, hanem az intézmények dolgozóinak is nagy örömet okoztak és az átadás alkalmával lehetőség nyílt egy rövid közös játékra is. A gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták a kapott ajándékokat, nagy kedvencük a kooperációs ejtőernyő és a számos lehetőséget magába foglaló 7 részes játszósátor volt, amit alig vártak, hogy kipróbálhassanak.