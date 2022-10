Az évfordulós programsorozat szorosan összekapcsolódik majd az audiovizuális örökség világnapjának ünneplésével, melyhez kapcsolódóan az idei év központi tematikája: „Your Window to the World: Enlisting documentary heritage to promote inclusive, just and peaceful societies". A központi eseményre Párizsban kerül sor az UNESCO székházában, egyúttal lehetőség lesz a program követésére online formában is október 27-én 10 órától.

A 2030-ig szóló Fenntartható Fejlődési Keretrendszerhez kapcsolódva továbbra is alapvető fontosságú a dokumentumörökséghez való egyetemes hozzáférés biztosítása, mellyel egyidejűleg nagy hangsúly helyeződik arra, hogy a dokumentumörökség hogyan használható fel a befogadó, igazságos és békés társadalmak előmozdítására. Az esemény célja, hogy a dokumentumörökséggel kapcsolatos aktuális kulcskérdések megválaszolása kerüljön a középpontba.

További információk:

https://events.unesco.org/event?id=2787545294&lang=1033

https://www.unesco.org/en/days/audiovisual-heritage