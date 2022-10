A Széchenyi István Gimnázium (SZIG), a Dunaújvárosi Egyetem (DUE), valamint a Székesfehérvári Pedagógiai Ok-tatási Központ közös programján tanárok és oktatók mutatták be legújabb innovációikat. A szakmai programot a gimnázium részéről Szücsné dr. Harkó Enikő igazgatóhelyettes szervezte együttműködve dr. Bacsa-Bán Anettával, a DUE Tanárképző Központ főigazgatójával.

Dr. Bacsa-Bán Anetta: „Többéves szakmai kapcsolatot tud maga mögött a két intézmény, így ismét közösen szervezte az őszi szakmai napot. A nyolc előadást két szekcióra bontottuk, nem a gimnáziumi/egyetemi előadók mentén, hanem szakmai szempontok nyomán. Az egyik főként a reáltudományokkal foglalkozik, a másik témakör főként a humán tan-tárgyakra koncentrál.”

Szücsné dr. Harkó Enikő, kutatótanár: „Az őszi szakmai napok keretében minden évben egy tudományos konferen-ciát szervezünk az egyetemmel közösen, csatlakozva a Fejér megyei szakmai megnyilvánuláshoz. Jelen vannak a gimnázium tanárai, de más középiskolák tanárai is képviseltetik magukat. Ez egy abszolút szakmai zsongás. A tanárok előadják új gondolataikat, az új módszertani meglátásaikat. Konkrétan nálunk két olyan téma van, amely az érettségi-hez kötődően, vagy a NAT 2020-hoz kötődően új tananyagként jelenik meg, ezekre teszünk pedagógiai szakmai javas-latot húsz percben. Ez egy oda-vissza működő párbeszéd, bízunk benne, hogy ezen mindenki nyer.”

A reál szekcióban Fábián István mesterpedagógus „Emeltezel matekból – használd a számológéped” című előadásá-ban a számológép legitim és illegitim használatát taglalta az emelt szintű matematikaérettségin. Sitku Krisztina, a DUE Társadalomtudományi Intézetének tanársegédje Kihívások és megoldások az egyetemi szaknyelvoktatásban című előadásában az angol gazdasági szaknyelv példáján keresztül mutatta be egy egyetemi oktató tapasztalatait és haté-konynak bizonyult pedagógiai és módszertani gyakorlatát. Kovács-Bokor Éva, a DUE Műszaki Intézetének tudományos segédmunkatársa igencsak különleges témát választott: „Bányászat növények segítségével – Iszapok toxikus elem tartalmának csökkentése növényekkel”. A Duna menti ipari létesítmények szennyezése, köztük a legveszélyesebb ösz-szetevők, többek között a nehézfémek jelen lehetnek a vízben és az iszapos üledékben is. Kutatása során igyekezett olyan növényfajokat találni, amelyek alkalmasak a folyóvízi üledékekben, illetve az ipari iszapokban található nehézfé-meket hatékonyan akkumulálni, a fitoremediáció pozitív hatását bizonyítva az iszapokban felhalmozódott toxikus anyagok koncentrációját csökkenteni. Czifra Sándor, a DUE Online Stúdium vezetője „A játék alapú online oktatás meg-valósítása egy környezetvédelmi témakört feldolgozó, fiataloknak (is) szánt tananyag segítségével” címet viselő elő-adásában egy olyan projektet mutatott be, amelynek célja új típusú, a szórakozva tanulás alapelveit szem előtt tartó online tananyagfejlesztést támogató digitális, mozgóképre épülő anyag létrehozása.

A humán szekcióban is felmerült ez utóbbiból egy elem, ugyanis Csikósné Maczó Edit, a DUE Tanár-képző Központjának tanársegédje „A gamification alapú értékelés tantermi lehetőségei” című előadá-sában arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként fokozható a diákok motivációja, egyéni tanuláster-vezése egy gamification alapú értékelési módszerrel. Szücsné dr. Harkó Enikő, a SZIG igazgatóhelyet-tese, kutatótanár, az MTA Alumni-program tagja „A XX. századi történelem a magyar irodalomban (NAT2020) témakörhöz a két világháború közötti erdélyi irodalomból” címet viselő prezentációjának középpontjában az erdélyi irodalom újraszerveződése állt Trianon után, különös hangsúllyal az Erdélyi Szépmíves Céhre és az Erdélyi Helikonra, utalva a jelentősebb szerzőkre, felvezetve a kötelező tan-anyagban megjelenő Wass Albert-i világot. Hutvágnerné Róth Éva mesterpedagógus A harmadik pillér című értekezésében a magyar mitológiai örökség tanítási lehetőségeit, és az irodalomtörténetben a né-piesség jegyében megjelenő következményeit igyekezett bemutatni a magyar nemzeti hagyományok támaszaként. Péntek Klára mesterpedagógus „Új utak a magyartanításban. Dráma a teremben – avagy az élményszerzés lehetőségei a magyarórákon és azon kívül” című előadásában röviden áttekintette, hogy a tanároknak milyen változtatásokkal kell élniük, hogy élményszerűvé, átélhetővé váljon a tan-anyag diákjaik számára, akik a XXI. század gyermekei.