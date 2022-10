– Szeretettel látunk minden csatlakozót és érdeklődőt, hogy együtt készüljünk karácsonyra. Hiszen Kulcs is bekapcsolódik a Solymárról indult, s már országossá nőtt kezdeményezésbe. Idén a mi településünkön is felgyúlnak az Ablak Kalendárium fényei december 1. és 24. közt. Minden nap egy-egy (esetenként két-három) új ablak nyílik ki.

Érdemes lesz megkeresni az aznapi ablakot és megnézegetni a fényeket, közben pedig felfedezni a települést, tehát Kulcsot, ahol élünk. Lesznek olyan helyek, ahol meleg teával, finom süteménnyel, néhány kedves szóval is várnak majd.

Ha nem tudják minden nap felkeresni az új ablakot az érdeklődők, akkor sincs veszve semmi: mint egy rendes adventi naptárban, a már kinyílt ablakok itt is „nyitva” maradnak egészen december 24-ig, bármikor pótolható a látogatás – tájékoztatott Csepregi Márton, a kulcsi kezdeményezés szervezője.