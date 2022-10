Délelőtt 9 órakor rögtön, amikor a rácalmási mesebirodalom kitárta kapuit, egy furfangos és kacagtató történetet láthattak az intézmény színpadán kicsik és nagyok. A szomorú királykisasszony című mesejátékot a rácalmási gyerek színjátszó kör adta elő, óriási sikert arattak a nagyszerű előadással. Az ifjú színészpalántákat Balázsné Sata-Bánfi Ágota készítette fel.

Ezt követően 10 órakor kezdődött a Legyél te is mesehős! elnevezésű rajzpályázat eredményhirdetése. A nagyszabású pályázatra rengeteg szebbnél szebb alkotás érkezett a Jankovich Miklós Általános Iskola 1-6. évfolyamos tehetséges kisdiákjai keze munkája eredményeként.

11 órától Suplitz Mihály mesés, táncos interaktív műsorán szórakozhattak a résztvevők, amelynek stílszerűen Tán még a sánták is táncra perdülnek – címet adta az alkotó, előadó.

A színpadi programok mellett mesés kavalkád is színesítette a rendezvényt. Egész dél­előtt kézműves foglalkozások várták az alkotni vágyó mesekedvelőket. Az ügyes kezűek linzert süthettek és koronát készíthettek a természet ékköveivel díszítve, és a Krajcár vásáron, helyi kézművesek portékáiból választhattak emléket a rendezvény látogatói.

Mesébe illő programok voltak

Fotós: LI