Ilyenkor rendbe tesszük a sírokat, és gyertyákat, mécseseket gyújtunk

Remek őszi napokat élünk, tökéletes az idő egy kis piaci barangolásra. A dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiac standjain már látható, hogy közeleg a mindenszentek és a halottak napja. A piacot elárasztották a fentiekkel kapcsolatos áruk, természetesen a koszorúkból, virágokból, gyertyákból és mécsesekből találhatjuk a legtöbbet. Az árakról is ejtsünk néhány szót. A kisebb koszorúkhoz 1500 és 2500 forint között, a nagyobbakhoz 2000 és 4000 forint között juthatunk hozzá. A csecsebecsék 3000–6000 forint között, a mécsesek 150 és 250 forint között kaphatók. A belevaló teamécsesek, gyertyák árai: 35 Ft/db, illetve 150 Ft/db. A művirágok megtévesztően hasonlítanak az élőkhöz, de azért az igazi, az igazi. Az élőnek – a krizantémnak, a rózsának – 600 forint a szála.

Végül, mert ezzel a mai napig sokan gondban vannak, tisztázzuk, mi is a különbség a mindenszentek és a halottak napja között. (A tájékozatlanság talán annak is tulajdonítható, hogy a szocialista rendszernek mondott időszakban az egyházi események gyakorlatilag tiltottak voltak, de az bizonyos, hogy a hatalom a klerikális szemléletet nem nézte jó szemmel.)

A mindenszentek a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, amelyet a katolikus keresztény világ november 1-jén tart. Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap.

A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért. A katolikusok november 2-án tartják. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából az elhunytakról való megemlékezés napjává.

Sok európai országban – köztük Magyarországon és valamennyi magyarlakta területen – szokás, hogy az emberek meglátogatják és rendbe teszik hozzátartozóik sírjait, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek napján, illetve halottak napján – olvashatjuk a hu.wikipedia.org-on.