Az esemény szervezéséből a település valamennyi civil szervezete kivette a részét. A többségük a háttérben maradt, csak a munka részét vállalta fel, Kanik Péter az Ifjúsági Egyesület elnöke viszont jól bírta a nyilvánosságot. Nem mellékesen minden helyszínen találkoztunk vele, az okosságokat tőle kaptuk, és tanultuk az alábbiakat:

– A gyakorlati munkánkat az előző napon a vacsora helyszínének és a bál termének a berendezésével, a terítéssel és a díszítéssel már az előző napon megkezdtük. Kétszázötven fő érkezésére számítottunk. Természetesnek érzem, hogy végig a felvonulókkal tartunk, hátha ott is szükség lesz ránk. Az utcai táncolást felkérés nélkül is „bevállaljuk”.

– Reggel a csapat elindítása előtt és este is bőven volt feladatunk, hiszen a vacsora felszolgálásánál is szerepet vállaltunk. Ez egy önként vállalt és örömmel teljesített feladat volt. Reggel arra tippeltem, hogy bármennyire is esik az eső, mi el fogunk indulni, mert az előszállásiak kemények, semmi sem állítja meg őket. Igazam lett – tette hozzá Kanik Péter.

Az előszállási eseményen regnáló kisbírót, Mészáros Bálintot a térség sok településén látják szívesen hasonló szerepkörben, vagy lelkesen ünneplik a néptáncosi produkciói nyomán. Bálint a mikrofont nagyon utálja, ezért aztán akusztikusan ordítja végig a felvonulást… Mindenkit, a helyszínt, a lovasokat és persze a fölfoghatatlanul sok cifra nótát és az egyéb rigmusokat is tökéletesen ismeri. Képes a saroglyán állva akár nyolc órán át is zötykölődni végig az egész településen, miközben mindenkit szelíden, de határozottan irányít. Tudja, hogy melyik helyszínen milyen pálinkát kínálnak, és a mozgásban lévő lovas kocsin állva szemrebbenés nélkül képes egy tizenöt méterről utána küldött dobozos italt elkapni. Ja, és a legfontosabb információ Bálintról: a legszebb táncoslány ő mellette állt és mosolygott az egész úton.