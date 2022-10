Bauer Barbaba: Fény a dombok mögött

Különleges életekről mesél a regény írója

A Fény a dombok mögött sokak előtt már ismert történet. 1984-ben, egy olasz kisvárosban játszódik a regény. Follina mesebelien szép háttér a történethez. Főhősünk a Gardini házaspár és az ő lányuk, Julietta, a rendkívül tehetséges vak zongorista. Különleges és elgondolkodtató sorsokról mesél Bauer Barbara: az olasz Julietta és a patikus családba született, önmagával vívódó magyar lány, Réka története 2015-ben jelent meg Vakrepülés címmel. A két lány élete összefonódik, a kapocs pedig a múltban keresendő.

Az eredeti regényben az ő sorsuk alakulását követheti nyomon az olvasó, miközben a múltban még kisfiúként, a jelenben már érett férfiként megjelenik Federico.

Juliettát a vaksága, Rékát a családi hagyomány szorítja korlátok közé. De vajon a sorsfeladatunk beteljesülése valóban másoktól, élethelyzetektől, vagy csak és kizárólag önmaguktól függ? A regény erre keresi a választ a két lány történetén keresztül, az ő szemszögükből.

Az új, bővített kiadásban Federico már nem csupán egy szereplő a históriában, hanem kibontakozik az ő története is, az ő szemén keresztül is láthatjuk az összefonódó életek alakulását.

Bauer Barbara írói pályáját újságíróként, televíziós szerkesztőként kezdte, mára hazánk egyik legtermékenyebb írója. 2012-ben jelent meg első regénye, a Légikisasszonyok, majd a sorozat további kötetei, a Két út között és a Magánutak. A Vakrepülés és az Elsuttogom százszor után megírta nagy sikerű történelmi regényeit, a Porlik, mint a sziklát, Az élet hangját, a Még látlak odafennt, a Kétszáz éves szerelmet, Az aranyműves fiát, A fényfestőt, A fekete rózsát, A szív szabadságharcosait. Írt életregényeket, mint gróf Wenckheim Krisztina történetét, A leggazdagabb árvát; Demján Sándor gyermekkora nyomán a Messziről jött fiút és Máté Péter életregényét, Most élsz címmel.

Miközben új, misztikus, négykötetes kisregénysorozattal készül Találkozások címmel, érdeklődéssel forgathatjuk az új köntösbe bújtatott régi-új történetet. „Remek kikapcsolódás, mozgalmas utazás ez az andalítóan bájos, romantikus történet” – írja róla a Gaboolvas

(Forrás: Líra) DH